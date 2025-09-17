Merz schwört das Land auf Veränderungen ein – und bremst doch Erwartungen

Friedrich Merz hat sich in der Generaldebatte größte Mühe gegeben, die Notwendigkeit von Sozialstaatsreformen zu betonen. Der Bundeskanzler versuchte aber gleichsam, sie für seinen Koalitionspartner SPD verträglich zu verpacken. Von einem „neuen Konsens der Gerechtigkeit“ sprach der CDU-Chef am Mittwoch im Bundestag. Konkret klang das dann so: „Es geht hier nicht darum, Menschen, die nicht arbeiten können, das Leben schwerer zu machen“. Aber alle, die arbeiten könnten, sollten das auch tun. Immerhin würden sie mit Steuern und Sozialbeiträgen dazu beitragen, den Schwachen zu helfen. „Auch das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.“ Gleichzeitig betonte er – wohl auch, um dem Koalitionspartner entgegenzukommen – die Errungenschaften des Sozialstaats. „Niemand fällt in unserem Land in die Armut, wenn er arbeitslos wird.“ Man wolle solche Versprechen „künftig auch erfüllen können“.

Die Generaldebatte ist der Höhepunkt der Haushaltsberatungen und gibt Raum für Grundsätzliches. Ein Beispiel: Zu Beginn der Legislatur, in seiner ersten Generaldebatte als Kanzler, sagte Merz: „Eine große Zahl von Reformen unseres Sozialstaates steht noch aus.“ Man werde „im Herbst im Kabinett Entscheidungen treffen und sie dem Deutschen Bundestag vorlegen“. Mit entsprechender Spannung war diese Rede des Kanzlers erwartet worden. Welches Fazit zieht Merz, jetzt, im Reformherbst?

Der sei „längst eingeleitet“, erklärte der Kanzler. Bei allem betonten Tatendrang bat er aber um die „notwendige Ausdauer“. Aber er dämpfte Erwartungen: „Wir haben gerade erst begonnen“. Vieles sei noch in der parlamentarischen Abstimmung. „Unser Land steht in diesem Herbst vor wichtigen Entscheidungen“, sagte er. „Sie gehen nicht um Details, sondern sie gehen um sehr Grundsätzliches.“

Neben dem Bürgergeld unterstrich der Kanzler dabei vor allem die Rente. Unsere Gesellschaft habe sich verändert, damit müsse sich auch das Rentensystem verändern. „Und ich will es insbesondere der jungen Generation in unserem Land sagen“, erklärt Merz. Sie dürften „nicht zusätzlich belastet werden, nur weil sie in der Unterzahl sind.“ Merz betonte unter anderem die Aktivrente, mit der seine Regierung Anreize für Menschen schaffen will, länger zu arbeiten.

In dieser Legislaturperiode hat die Generaldebatte deutlich an Schärfe gewonnen. Sie ist immer auch eine Auseinandersetzung zwischen Kanzler und Oppositionsführer, beziehungsweise in dieser Legislaturperiode: Oppositionsführerin. Bestand dieses Rededuell in der Ampelzeit zwischen einem zwar angriffslustigen Oppositionsführer Merz und einem stoisch bis spröden Olaf Scholz, hat seit der Bundestagswahl im Februar AfD-Chefin Alice Weidel das Recht, als Erste zu sprechen. Den Kanzler beschimpfte sie als „Kriegsherr“, der „Milliarden an Länder verschiebt, die er gar nicht hat“. Weidel schlug einen Bogen vom Tod des Aktivisten Charlie Kirk in den USA, über die „GEZ“ und vermeintlich linke Journalisten, bis zu Messerattacken in Deutschland. Merz wirkte fast scholzisch teilnahmslos, blickte kaum in Richtung der Rednerin. Weidel warf ihm vor, eine links-grüne Politik fortzusetzen und echte Reformen zu scheuen. „Der Herbst der Reformen wird ein Herbst der leeren Worte und er wird zu einem Winter der noch höheren Ausgaben führen“, meinte sie. von Außen- und Innenpolitik

„Wir dürfen uns mehr zutrauen“

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner unternahm indes alles, um die Debatte zu disziplinieren. Sie ermahnte Linke und Grüne, wenn sie beispielsweise Alice Weidel als „Nazi“ beschimpften. Und AfD-Geschäftsführer Baumann fuhr sie nach einem Zwischenruf an, sie brauche keine „betreute Sitzungsleitung, egal durch welche Fraktion“.

Merz, der seine Rede mit einer Solidaritätsbekundung gegenüber der Ukraine begann, verteidigte sich gegen den Vorwurf, er kümmere sich mehr um Äußeres als um die Probleme im Land. Das kann er inzwischen, Weidel hatte ihm das schon bei der vergangenen Generaldebatte vorgeworfen. Die Trennung von Außen- und Innenpolitik halte er für „überholt“, sagte der Kanzler.

Vor allem aber gab der Kanzler sich Mühe, Mut zu machen. Zwar konnte er sein ursprüngliches Versprechen, bis zum Sommer die Stimmung im Land zu heben, nicht ganz halten. Aber er widersprach dem Vorwurf, Politik könne in einer immer komplexer werdenden Welt nichts mehr verändern. „Ich mache mir diesen Befund nicht zu eigen“, sagte er und verwies auf die Migrationspolitik und die zurückgehenden Asylzahlen. „Wir dürfen uns mehr zutrauen.“