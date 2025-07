Merz besucht seine Heimat: Alles im Niedereimer?

Im nigelnagelneuen Aldi von Niedereimer schaut Friedrich Merz an diesem Wochenende besser nicht vorbei. An den Kassen des just eröffneten Supermarktes prangt zwischen Blümchen und Wrigley‘s Extra Professional Fresh Deutschlands größtes Boulevardblatt – unübersehbar auf Extraständern montiert. Die Zeile: „Kanzler in der Krise“. Der Mann ist noch nicht mal hundert Tage im Amt.

Nach überaus dichten Wochen hat sich der CDU-Chef den Beginn der parlamentarischen Sommerpause ganz sicher anders vorgestellt. Er ist hier, in seinem sauerländischen Heimatdorf, angekündigt, wird von der Schützenbruderschaft St. Stephanus beim Konzert zu Ehren des Königspaares erwartet. Es ist sein erster halb-öffentlicher Termin, nachdem der Bundestag erst einmal dichtmacht.

„Ampelt“ es schon wieder in Deutschland?

Die abgesagte Wahl der Verfassungsrichter jedenfalls – ausgelöst durch den Streit um die von Teilen der Union als zu links angesehene Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf – hat Merz gerade noch gefehlt. Auf das Machtzentrum seiner Kanzlerschaft, die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, kann er sich offenbar – erneut – nicht verlassen. Deren Vorsitzender, Jens Spahn, steht nicht nur wegen der Maskenbeschaffungsaffäre seit Wochen im Feuer. Der als überaus ambitioniert geltende Ex-Gesundheitsminister kann darüber hinaus dem Koalitionspartner SPD eigentlich Zugesagtes nicht mehr garantieren. Bei den Sozialdemokraten sind sie stinksauer. Die Opposition, Linke und Grüne, sehen sich bestätigt, sprechen von „absolutem Versagen“. Sie adressieren Spahn, aber gemeint ist auch Merz. Ein Eindruck verfestigt sich: Nach dem Koalitionsstreit über die Stromsteuer ist weiteres Vertrauen verloren gegangen – und zu allem Überfluss wird dabei eines der wichtigsten Staatsorgane in Mitleidenschaft gezogen. Ampelt es etwa schon wieder in Deutschland? Der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften AfD wäre nichts lieber als das.

Und Merz käme kaum etwas unpassender. Später muss er zurück nach Berlin, das Sommerinterview der ARD steht an. Eigentlich wäre demnächst auch ein Urlaub vorgesehen. Eigentlich.

Im Sauerland ticken die Uhren etwas anders

Abwarten. Das von Berlin recht ferne Sauerland tickt anders. Pushmeldungen geben hier nicht unbedingt den Rhythmus vor. Bevor der Kanzler am Sonntagmorgen von zu Hause rüber ins Schützenheim spaziert, ist allerdings auch in Niedereimer viel Geschrei zu hören. „Horrido“, „Horrido“, „Horrido“ tönt der Jagdruf durch die Straßen des Dorfes. Die 1. und 2. Kompanie der Schützenbruderschaft St. Stephanus marschiert am Samstagabend zum Gottesdienst, der das diesjährige Schützenfest eröffnet. Man kommt vom Vorglühen bei den jeweiligen Kompaniechefs, nun zieht man in Formation zum Sandsteinbau der Pfarrkirche. Ein paar der Brüder schwänzen zwar die Messe, aber das Gotteshaus ist dennoch gut gefüllt.

Im Evangelium wird das, nun ja, lebensbejahende Gleichnis von der Hochzeit zu Kana verlesen. Jesus verwandelt Wasser zu Wein. Was das im übertragenen Sinn heißen könnte? Dass Jesus auch aus Wasser Bier machen könnte? Das erwartet hier niemand. Die Niedereimerer sind diesbezüglich ohnehin verräumt. 40 Hektoliter, Propst Stephan Schröder fragt das am Altar tatsächlich nach, sind für die dreitägige Sause reserviert. Dem Priester geht es in seiner Predigt dann natürlich nicht um den Rausch, sondern letztlich um den positiv gestimmten Mut, sich einzubringen, etwas zur Gesellschaft beizutragen, die Welt zu verbessern, nicht immer das Haar in der Suppe zu suchen. Er sagt: „Wenn man dem Neuen keine Chance gibt, dann wird der Wein zu Wasser.“ Und weist nochmal darauf hin, dass das Wort „Prost“ vom Lateinischen „prodesse“ stammt: Möge es also nützen.

Man kann die schwarz-roten Koalitionäre zwar nicht dazu verdonnern, gemeinsam in die Kirche nach Niedereimer zu fahren. Ist aber auch gar nicht nötig, denn der wichtigste Mann, der den Laden zusammenhalten muss, der mit der Richtlinienkompetenz, ist höchstselbst zugegen.

Noch nicht im Gottesdienst, aber jetzt, einen Tag später, in der Schützenhalle. Merz ist Mitglied der 2. Kompanie und im Vorfeld war überlegt worden, ob er tatsächlich in schützen-grüner Uniform erscheint. Er trägt dann einen blauen Sommeranzug, ist für den Stress der vergangenen Tage allerdings ziemlich gut gebräunt und lässt sich, nachdem er Hände schüttelnd durch die Festhalle eingezogen ist, vorn am Ehrentisch nieder. Neben ihm sitzt Lutz Werthschulte, der vor 25 Jahren Schützenkönig in Niedereimer war (und sein Vater vor 50 Jahren) – und Merz von früher schon kennt.

Im gerammelt vollen Saal ist die Welt noch in Ordnung. Hier werden erstmal die wirklichen Honoratioren begrüßt, die vorher zu „Preußens Gloria“ einmarschiert sind, bevor dann irgendwann Merz an der Reihe ist. Der steigt auf die kleine Bühne, lobt das ehrenamtliche Engagement der Vereine, dass dort Menschen Verantwortung füreinander in ihrer Heimat übernehmen. Für Merz, das schreibt er auch in dem Grußwort zum Fest, sind Schützenvereine „Orte gelebter Demokratie“, unverzichtbar für das Land.

Er biegt dann in Richtung des 2027 anstehenden 80-jährigen Jubiläums der St. Stephanus-Schützenbruderschaft ab, das man dann gemeinsam begehen wolle. Als es daraufhin im Publikum ein wenig unruhig wird, so weit ist Berlin dann doch nicht weg, schiebt er grinsend nach: „Ich hoffentlich immer noch in dieser Funktion“. Von den Sozialdemokraten im Saal kämen da wohl Zweifel auf, stellt Merz daraufhin fest. Und kontert dann in das Getöse noch breiter grinsend: „Macht Euch mal keine Hoffnung.“ Um aber sofort ernst zu werden: „Wir arbeiten auch mit den Sozialdemokraten in dieser Koalition richtig gut zusammen. Und das zeigt auch, dass die politische Mitte in diesem Land in der Lage ist, zusammenzuarbeiten und zusammen zu regieren und dafür zu sorgen, dass unsere Demokratie in der Mitte stabil bleibt.“

Der Applaus ist groß. Für Merz ist der Auftritt ein Heimspiel. Dass er den Zusammenhalt der Mitte aber sogar beim Schützenfest betonen muss, lässt Rückschlüsse zu. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt wenig später im ZDF-Sommerinterview zu Protokoll, dass er die Koalition durch den Richterstreit als „beschädigt“ ansieht.

Es gibt zwei Kanzler im Schützensaal

So weit geht Peter Hoffmann ganz sicher nicht. Der Mann ist der zweite Kanzler im Saal, oder der Erste, je nachdem. Er führt die Kleine Arnsberger Karnevalsgesellschaft (KLAKAG) und ist durchaus zufrieden mit dem, was sein Amtskollege in Berlin so treibt. Blau-weiße Uniform, gut gelaunt, frotzelt er, wenn man ihn anspricht. Typisch Sauerland, einfach mal einen raushauen, auch wenn man es vielleicht nicht ganz so meint. Er legt jedenfalls Wert auf die Tatsache, dass er „immer“ im ersten Wahlgang gewählt würde. Und zieht dann seine Sommeranfangsbilanz für die Koalition, die so geht: „Für die paar Tage, wo die vorne dran sind, haben sie es gut gemacht.“

Merz‘ Bekannter Werthschulte, der sich während der als Konzert getarnten Dauerehrung verdienter Schützen lange mit Merz unterhalten hat, meint zur Lage in Berlin: „Die ist ernst, aber nicht hoffnungslos“. Er, also Werthschulte, wünscht sich, dass das Land wieder mehr lernt, unterschiedliche Meinungen auszuhalten. „Das ist Demokratie. Das Gegenteil, wenn alle nur eine Meinung hätten, wäre schlimm.“ Er findet, dass Merz „ein sehr engagierter Mensch“ sei, er würde sich wünschen, es gäbe mehr „Merz“ in Deutschland.

Zur Demokratie gehört aber eben auch, dass das nicht alle so sehen. Das hat sich schon ganz zu Beginn beim missglückten ersten Wahlgang im Bundestag gezeigt, als Merz in die zweite Runde musste, weil ihm die nötigen Stimmen fehlten. Schon damals sahen die Bundestagsfraktionen von SPD und CDU nicht gut aus – auch wenn bis heute unbekannt ist, wer zunächst nicht für Merz stimmte.

Seither hat der Kanzler in der Summe durchaus etwas vorzuweisen: Deutschland ist zurück auf internationaler Bühne, in der EU spielt die Bundesrepublik endlich wieder die Rolle, die von ihr erwartet wird, und mit US-Präsident Donald Trump kann Merz offenbar gut. Zumindest soweit irgendjemand mit Trump gut können kann.

Innenpolitisch ist die Bilanz vor der Sommerpause indes schmäler. Der Streit um die Stromsteuer scheint nur vorübergehend gelöst, immerhin. Der Investitionsbooster für Unternehmen ist durch den Bundesrat. Aber bei der ziemlich zentralen Reform der Schuldenbremse droht neues Ungemach.

Merz ist jedenfalls gewappnet. Er bekommt noch eine schöne Flasche „Rambo-Zambo“-Schnaps der Marke „Sauerlända“ mit auf den Weg. Laut Ausschreibung: „Fruchtig mit leichter Säure. Dominante Cranberry mit leichter Herbe im Abgang, einer zurückhaltenden Süße und einer mitschwingenden Vanille-Note.“

Am Ende gilt für die Koalition, was Merz auch der Bruderschaft von Niedereimer für den Montagmorgen empfiehlt, wenn es bei den Schützen existenziell wird. Merz sagt: „Eine Bitte: Schießt auf den Vogel – und nicht auf mein Haus.“