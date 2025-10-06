„Wohltuend für die politische Kultur“: Wenn der Kanzler weint

Es ist eine ungewöhnliche Frage für ein Interview mit einem deutschen Bundeskanzler. „Was hat sie da so bewegt, dass sie da so weinen mussten“, will die ARD-Journalistin Caren Miosga am Sonntagabend von Friedrich Merz wissen. Mit leichter Betonung auf dem „so“ – als ob gerade die Intensität des Gefühlsausbruchs Anlass zur Frage gäbe. Zuvor sahen die Zuschauer einen kurzen Einspieler: Friedrich Merz, wie er zwei Wochen zuvor in München eine Rede zur Neueröffnung der Synagoge in der Reichenbachstraße hielt. Ein Auftritt, bei dem der Kanzler mit den Tränen kämpfte.

Auf die Frage, was ihn so bewegt habe, zögert Merz kurz. Er lehnt sich zurück, verschränkt die Arme, blickt nach oben und setzt zum Sprechen an. Wieder klingt seine Stimme ein wenig brüchig. Solche Augenblicke, „die sind einfach da“, sagt Merz. „Das ist mir einfach schwergefallen.“ Deutschland soll ein Land bleiben, in dem auch jüdische Kinder ohne Gefahr groß werden könnten, sagt Merz und noch bevor er zu Ende sprechen kann, werden seine Sätze von Applaus unterbrochen.

Merz-Rede in Münchner Synagoge: „Wohltuend für die politische Kultur“

Ein deutscher Bundeskanzler, der öffentlich weint und dann im Fernsehen auch noch seine Gefühle reflektiert: Das ist neu. Angela Merkel blieb fast schon betont nüchtern, für Olaf Scholz war die Emotionslosigkeit ein Markenzeichen, das nicht selten die Grenze zur Karikatur überschritt.

„Es ist wohltuend für die politische Kultur, dass nach zwei emotionsaversiven Kanzlerschaften nun jemand Kanzler ist, der mehr Emotionen zulässt“, sagt der Politikberater Johannes Hillje, der mit „Mehr Emotionen wagen“ in diesem Jahr ein Buch über Gefühle in der Politik veröffentlicht hat, unserer Redaktion.

Er ist nicht der Einzige, der dem Auftritt des Kanzlers Anerkennung zollt. Das Video aus München wurde in den sozialen Medien millionenfach angesehen. Auch aus der Opposition kam Lob. Dabei waren es gerade seine Kritiker, die Merz immer als empathielosen Manager darstellten – „kalter Fritz“ nannte ihn die taz einmal. Wie passt das zusammen?

Diese Bilder des Kanzlers schließen sich nicht unbedingt aus, meint Hillje. So sei er in seinen Regierungserklärungen bisher tatsächlich „erstaunlich nüchtern“ geblieben, habe aber in der Vergangenheit emotional reagiert.

Anfang des Jahres, nachdem ein ausreisepflichtiger Asylbewerber in Aschaffenburg ein Kind erstochen hatte, trat der CDU-Chef sichtlich berührt vor die Mikrofone, sprach über die „abscheuliche Tat“. Merz reagiere besonders emotional, wenn es um das Leid von Kindern gehe, sagten Parteifreunde. Immerhin ist Merz selbst Vater – als erster Kanzler seit Helmut Kohl.

Gefühle muss man sich erlauben können

Auch nach Aschaffenburg brachte ihm seine ehrliche Reaktion Anerkennung ein. Zumindest vorübergehend. Denn als seine Reaktion in eine gemeinsame Abstimmung mit der AfD mündete, kippte die Stimmung. Der CDU-Chef stand als Heißsporn da, der sich von seinen Gefühlen leiten lasse. Er habe einen Grundkonsens der Bundesrepublik „im Affekt aufgekündigt“, sagte der Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz damals über seinen Widersacher im Bundestag.

„Bei Merz gibt es zwei Arten der Emotionalität: persönliche Ergriffenheit und politische Impulsivität“, sagt Johannes Hillje. „Merz’ Tränen in der Synagoge waren ein sympathischer Kontrollverlust, weil ihm das Schicksal eines jüdischen Kindes so nahe ging.“ Seine Reaktion auf den Anschlag in Aschaffenburg dagegen sei ein impulsgesteuertes „Populismusplagiat“ gewesen.

Und zur Wahrheit gehört auch, dass sich nicht jeder Politiker diese Gefühle erlauben kann. „Bei der Bewertung von Emotionen in der Politik gibt es bis heute eine Diskriminierung von Frauen“, sagt Hillje. „Emotionalen Politikerinnen wird häufig Irrationalität unterstellt, während emotionale Politiker als moderne Männer gelten.“ Es ist vielleicht gerade das Image als kalter Neoliberaler, das den Kanzler zu solchen Gefühlsausbrüchen befähigt.