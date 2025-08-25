Herr Durz, wie viele Lichtjahre sind wir von moderner Verwaltung entfernt?

Herr Durz. Haben Sie in einem Ihrer Büros eigentlich noch ein Faxgerät stehen?

Hansjörg Durz: Nein, schon lange nicht mehr.

In Bundesministerien und Behörden, aber auch in Unternehmen und Arztpraxen sind noch Tausende im Einsatz. Ist Deutschland so altmodisch?

Durz: In gewisser Weise sind die Faxgeräte tatsächlich ein Synonym für die Defizite, die wir noch haben. Aber Karsten Wildberger, unser neuer Minister, hat bereits deutlich gemacht: Im Zuständigkeitsbereich des Bundes müssen sie jetzt alle raus.

Sie waren vor ihrem Einzug in den Bundestag Bürgermeister. Als Mann der Praxis: Wie viele Lichtjahre sind wir von einer modernen Verwaltung entfernt?

Durz: Es gibt umfangreiche Anstrengungen auf allen politischen Ebenen, die Verwaltung zu digitalisieren und zu modernisieren. Aber wir sehen auch, dass insbesondere die Länder, die zentraler organisiert sind, hier sehr viel weiter sind als wir. In Europa liegt aktuell Finnland ganz vorne. So viele Vorteile der Föderalismus auch hat: Hier erweist er sich als sehr schwerfällig. Auch auf Bundesebene wurde das Thema bisher nicht mit der notwendigen Konsequenz verfolgt. Jetzt haben wir zum ersten Mal ein echtes Digitalministerium, das die Themen bündelt und vorantreibt. Digitalisierung ist übrigens kein Selbstzweck. Es geht darum, das Leben der Menschen einfacher und besser zu machen.

Das klingt noch sehr abstrakt. Machen Sie es doch etwas konkreter.

Durz: Ich denke da zum Beispiel an einheitliche Lösungen für das Bezahlen in staatlichen Stellen oder an die Möglichkeit, sich digital zu identifizieren. Außerdem wollen wir bestimmte Leistungen wie die Kfz-Zulassung im Internet möglichst einheitlich organisieren. Das heißt: Der Bund entwickelt diese Verwaltungsleistung und stellt sie dann allen Kommunen zur Verfügung.

Wir Deutschen sind bekannt für unsere Regelungswut. Brauchen wir einen Mentalitätswandel, um den Staat wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen?

Durz: Das ist eine der ganz großen Herausforderungen. Wir müssen Bedenken zur Seite räumen, schneller ins Machen kommen und eine neue Kultur des Vertrauens entwickeln. Im Moment leben wir ja eher in einer Kultur des Misstrauens, denken Sie nur an den Datenschutz. Und wir müssen weniger vom Staat her denken, sondern sehr viel stärker vom Nutzer her.

80 Prozent aller Verwaltungsdienstleistungen werden auf kommunaler Ebene erbracht. Kann der Bund da überhaupt groß etwas verändern?

Durz: Wir können und wollen den Kommunen nicht hineinregieren. Wir können aber Lösungen zur Verfügung stellen. So haben wir gerade einen Staatsvertrag mit den Ländern in Arbeit, dessen Ziel der Aufbau einer modernen Datenlogistik mit einer vernetzten, automatisierten Verwaltung ist.

Das ist die administrative Seite. Was hat der Bürger denn von all dem? In anderen Ländern können Menschen, die sich selbst oder ein Auto ummelden wollen, das längst von zuhause aus erledigen. Wir haben nicht einmal einen digitalen Führerschein.

Durz: Mit dem geplanten System werden Nachweise und Daten, die der Verwaltung bereits vorliegen, direkt automatisiert abgerufen und übermittelt. Daten müssen also nur noch ein einziges Mal an staatliche Stellen übermittelt werden. Eine enorme Entlastung. Und weiter ganz konkret: Bis Ende nächsten Jahres soll jeder Bürger auf seinem Handy eine sogenannte Wallet haben können, in der sein Personalausweis, sein Führerschein oder seine Krankenkassenkarte gespeichert sind – so wie ich meine Bankkarte auch heute schon auf dem Handy hinterlegen kann. Außerdem kann ich mit dieser digitalen Brieftasche dann auch wesentliche Verwaltungsdienstleistungen nutzen, etwa das Ummelden eines Autos.

Eine Reformkommission um den früheren Finanzminister Peer Steinbrück hat den Staat gründlich durchleuchtet und eine Reihe von Maßnahmen empfohlen. Danach sollen etwa Sozialleistungen über eine zentrale digitale Plattform bereitgestellt werden. Was können Sie sich von all dem abschauen?

Durz: Die Vorschläge dieser Kommission sind wertvoll, aber eher allgemein, da müssen wir viel konkreter werden.

Einen sehr konkreten Vorschlag gibt es zumindest – das Bündeln von Abschiebungen beim Bund.

Durz: Das ist ein Thema in der Zuständigkeit des Innenministeriums. Aber natürlich müssen wir uns ganz generell die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern ansehen, auch bei den Abschiebungen, für die bisher die Länder zuständig sind. Bis zum Herbst soll es eine Modernisierungsagenda mit den zentralen Vorhaben für diese Wahlperiode geben.

Was wünscht sich denn der Vorsitzende des zuständigen Ausschusses?

Durz: Priorität hat zunächst der Aufbau des Ministeriums. In dessen Agenda gehört eine Vielzahl von Maßnahmen. Die Grundlage für die Digitalisierung ist die digitale Infrastruktur – also flächendeckend schnelles Internet via Glasfaser und Mobilfunk. Um den Ausbau zu beschleunigen, haben wir im Juni bereits in einer schlanken Gesetzesänderung festgelegt, dass der Ausbau der digitalen Infrastruktur im überragenden öffentlichen Interesse liegt. Das beschleunigt die Genehmigung. Mehr solcher wirkungsvoller und spürbarer Maßnahmen würde ich mir wünschen. Im Mobilfunk wird sich in den nächsten Jahren aber auch viel tun, weil mit der neuen Frequenzvergabe die Versorgung insbesondere im ländlichen Raum deutlich verbessert wird.

Das heißt 5G an jeder Milchkanne? Die frühere Forschungsministerin Anja Karliczek hat einmal gesagt, das sei gar nicht nötig.

Durz: Wir brauchen eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und Mobilfunk. Bis Ende 2029 müssen die Telekommunikationsunternehmen bundesweit 99,5 Prozent der Fläche mit Mobilfunk in 5-G-Geschwindigkeit versorgen. Bisher galt ein Gebiet als abgedeckt, wenn ein Anbieter es erschlossen hatte. Das nützt einem aber nichts, wenn man mit genau diesem Anbieter keinen Vertrag hat. Nun müssen diese Gebiete von allen Anbietern versorgt werden, andernfalls drohen ihnen Strafen. Unser Problem sind ja weniger die weißen Flecken, in denen es überhaupt keinen Mobilfunk gibt. Unser Problem sind die vielen grauen Flecken, in denen es häufig nur einen Anbieter gibt. Das wird sich spürbar ändern.

Ist ein moderner Staat auch zwangsläufig ein schlanker Staat?

Durz: Ja. Wir sind mit den Jahren viel zu kompliziert geworden, was auch daran liegt, dass unser Recht immer komplizierter geworden ist. Deshalb müssen wir das Leben in Deutschland wieder einfacher und effizienter machen und dem Staat eine Schlankheitskur verordnen.

Die Koalition hat gerade mehr als 200 neue Stellen in ihren Ministerien geschaffen. Wie passt das zusammen?

Durz: Im Koalitionsvertrag haben wir uns das Ziel gesetzt, bis zum Ende der Wahlperiode acht Prozent der Stellen beim Bund einzusparen. Dass es jetzt kurzfristig etwas mehr werden, hat vor allem damit zu tun, dass wir ja wie ein Startup gerade ein neues Ministerium aufbauen. Bisher gab es dafür kein Gebäude, kein Budget und auch keine Mitarbeiter. Das Acht-Prozent-Ziel bleibt davon unberührt.

Zur Person Hansjörg Durz, CSU, sitzt seit 2013 im Bundestag. Der 54-jährige Betriebswirt war zuvor Gründer und Geschäftsführer eines Handelsunternehmens und Bürgermeister seiner Heimatstadt Neusäß bei Augsburg. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Digitalthemen und ist in der laufenden Wahlperiode Vorsitzender des neuen Ausschusses für Digitalisierung und Staatsmodernisierung im Bundestag.