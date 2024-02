Kein Bier von hier: Britisches Außenministerium warnt vor deutschem Bier

Großbritannien warnt Fußballfans vor deutschem Bier, denn das hat einen höheren Alkoholgehalt. Nicht das erste Mal, dass das Ausland zu Vorsicht aufruft.

Deutschland und Bier, das gehört zusammen. Beim Bier-Export liegt Deutschland europaweit mit etwa 15 Millionen Hektolitern hinter Belgien auf Platz zwei und das Durchsetzen des Reinheitsgebots nimmt schon fast sakrale Züge an. Der ganzen Welt schmeckt das flüssige Gold. Das britische Außenministerium allerdings schlägt mit Blick auf die Fußball-EM 2024 ganz andere Töne an: Auf seiner Website warnt die Regierung bei Reisen nach Deutschland vor Diebstahl, Terrorismus und – Bier. Excuse me?

Demnach sollen englische Fußball-Fans, die zur EM nach Deutschland kommen, sich vor dem Bier in Acht nehmen. So heißt es: "Das Bier kann stärker sein als im Vereinigten Königreich, also trinken sie verantwortungsvoll, kennen Sie Ihr Limit und respektieren Sie die lokalen Gesetze." Wer zu betrunken sei, werde außerdem womöglich nicht ins Stadion gelassen. Doch bevor Sie mit einer vermeintlich hochprozentigen Halben in der Hand über die Briten spotten, sei gesagt: Sogar das US-amerikanische Militär lässt Vorsicht vor dem Kaltgetränk walten.

Deutsches Bier hat im Schnitt einen Alkoholgehalt von fünf Prozent

Ein Eintrag auf der offiziellen Website der US-Air Force titelt: "Unterschätzen Sie nicht das deutsche Bier". Soldatinnen und Soldaten werden dazu aufgerufen, auf den verhältnismäßig hohen Alkoholgehalt sowie die Glasgröße zu achten. "Wenn Sie nicht vorsichtig sind, kann ein deutsches Bier sich an Sie anschleichen" heißt es weiter. So dramatisch, wie diese Meldungen es vermuten lassen, ist das ganze letztlich aber nicht. In Großbritannien hat Bier im Schnitt einen Alkoholgehalt von 4,6 Prozent, in den USA vier bis sieben Prozent. Deutschlands beliebteste Biere, Pils und Helles, liegen zwischen 4,5 und fünf Prozent. Also liebe Briten, nur die Ruhe. In Deutschland sagt man: Prost!

