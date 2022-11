Putin nimmt nicht an G20-Gipfel auf Bali teil – Lawrow springt ein

Wladimir Putin wird nicht am G20-Gipfel auf Bali teilnehmen. Das bestätigte nun der Kreml. Stattdessen schickt Moskau Russlands Außenminister.

Wladimir Putin wird in der kommenden Woche nicht nach Bali reisen. Russlands Präsident hatte seine Teilnahme an dem anstehenden G20-Gipfel lange offengelassen, nun bestätigte der Kreml, dass er ohne den 70-Jährigen stattfinden wird. Moskau wird allerdings trotzdem präsent sein.

Putin nimmt nicht an G20-Gipfel auf Bali teil – Kreml schickt Lawrow

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gab in der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass bekannt, dass Russlands Außenminister Sergej Lawrow an Stelle von Putin nach Bali fliegen wird. Er hatte im Juli schon am G20-Außenministertreffen auf Bali teilgenommen.

Die G20-Staaten kommen auf der indonesischen Insel zusammen, um weltpolitische Themen von hoher Tragweite zu besprechen. Ein Themenschwerpunkt wird der Krieg in der Ukraine sein. Auch bedeutende wirtschaftliche- und finanzpolitische Themen stehen auf der Agenda.

Lawrow sorgte bei G20-Außenministertreffen für Eklat

Zuvor hatte mit Jodi Mahardi der Sprecher des Ministeriums für Investitionen, welches für die Koordinierung des Gipfels zuständig ist, die Abwesenheit von Putin bekanntgegeben. Der Chef des Kremls hatte lange mit dem Gedanken gespielt, am 15. und 16. November an dem Gipfel teilzunehmen.

Nun schickt er also doch seinen Außenminister zu dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten und einflussreichsten Industrieländer der Welt. Lawrow hatte beim Außenministertreffen der G20-Staaten für einen Eklat gesorgt. Er reiste nach seiner eigenen Rede ab, was für Unmut unter den anderen Außenministerinnen und Außenministern sorgte. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte daraufhin scharfe Worte Richtung Moskau gefunden.

Seine Teilnahme am G20-Gipfel könnte ebenfalls als Fauxpas gewertet werden, da eigentlich alle Staats- und Regierungschefs an dem Treffen teilnehmen. Putin selbst äußerte sich bislang nicht zu Gründen für seine Absage.

