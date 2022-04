G20-Finanzminister verzichten wegen Russland auf Abschlusserklärung

Die Finanzminister der G20 wollen auf eine gemeinsame Abschlusserklärung nach ihrem Treffen verzichten. Grund ist die Teilnahme Russlands.

Wegen des Ukrainekriegs wollen die Finanzminister der G20-Staaten bei ihrem anstehenden Treffen in Washington auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verzichten. Der Grund: Bei dem G20-Treffen sind auch Vertreter Russlands dabei. Es sei davon auszugehen, dass die bei einer gemeinsamen Erklärung dabei sein wollen. Eine gemeinsame Erklärung im Konsens sei aber schwer vorstellbar, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin.

G20-Treffen in Washington: Teilnahme Russlands wurde diskutiert

Russland ist Mitglied der "Gruppe der 20" der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Das Treffen findet am Mittwoch in Washington, USA, statt. Diskutiert werden sollen vor allem die Auswirkungen des Angriffskriegs in der Ukraine auf die Weltwirtschaft. Aller Voraussicht nach werden die allermeisten teilnehmenden Länder den Angriffskrieg scharf verurteilen. Im Vorfeld des Treffens wurde bereits diskutiert, ob man überhaupt an dem Treffen teilnehmen solle, wenn ein Vertreter Russlands dabei ist.

Darüber habe es lange Gespräche im Kreise der G7 gegeben. In diesem Kreis ist Russland schon seit Jahren kein Mitglied mehr. Man sei aber zu dem Entschluss gekommen, die wichtige multilaterale Zusammenarbeit nicht direkt oder indirekt von Russland sabotieren zu lassen.

Themen des G20-Treffens der Finanzminister

Die Themen des G20-Treffens der Finanzminister und des Internationalen Währungsfornds werden wahrscheinlich die Bekämpfung der Inflation, die Entwicklung der Weltwirtschaft, der Kampf gegen Corona und das Verhindern neuer Hungerskrisen in armen Ländern sein. Dabei werden nicht nur Minister zusammen kommen. Auch Zentralbanker, Beamte und Finanz- und Entwicklungsexperten werden dabei sein. Für Deutschland werden unter anderem Finanzminister Christian Lindner (FDP), der Bundesbankchef Joachim Nagel und die Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) teilnehmen.

