G7-Gipfel 2024: Teilnehmer, Themen und Tagungsort

Von Donnerstag bis Samstag findet der disjährige G7-Gipfel in Italien statt. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu Ort, Teilnehmer und Themen.

Wie jedes Jahr treffen sich die G7-Staaten auch heuer zum Gipfel – dieses Mal im Süden Italiens. Was anfangs, im Jahr 1974, noch eine Gelegenheit zum offenen Gespräch in kleinem Kreis war, wurde inzwischen zu einer viele Millionen teuren Großveranstaltung.

Wo ist der G7-Gipfel in Italien?

Die G7-Staaten haben es sich angewöhnt, fernab vom Volk zu tagen, meist in strengstens abgesicherten Luxushotels. In diesem Jahr fiel die Wahl der italienischen Gastgeber auf das Ferienresort "Borgo Egnazia" in Gnathia. Die Anlage hat 28 Villen und 63 Suiten, dazu Restaurants, Pools, einen Golfplatz und einen Beachclub. Die US-Stars Justin Timberlake und Jessica Biel feierten hier 2012 ihre Hochzeit.

Das "Borgo Egnazia" findet sich auch in den Ranglisten der besten Hotels der Welt. Die Preise sind entsprechend: Das Doppelzimmer kostet an manchen Tagen mehr als 2700 Euro. Die Stadt Gnathia war eine antike Hafenstadt in Apulien im Süden Italiens. Apulien gehört zu Italiens schönsten Gegenden, aber auch zu den ärmsten. Der Gipfel startete am Donnerstag und dauert bis Samstag.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Wer sind die Teilnehmer beim G7-Gipfel in Italien 2024?

Die Gastgeberin des G7-Gipfels ist Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Zur Gruppe der Sieben gehören die USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien. Für Deutschland reist Bundeskanzler Olaf Scholz an. Inzwischen werden auch Staats- und Regierungschefs aus anderen Ländern als Gäste eingeladen. Unter ihnen sind Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj, der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan, der argentinische Präsident Javier Milei, Scheich Mohammed bin Zayed, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Tunesiens Kais Saied und Brasiliens Lula da Silva. Russland ist bereits seit 2014 bei solchen Treffen nicht mehr dabei.

Zudem gibt es in diesem Jahr einen Ehrengast. Zum ersten Mal nimmt ein Papst an einem G7-Gipfel teil. Franziskus stößt am Donnerstag für ein paar Stunden aus dem 400 Kilometer entfernten Rom hinzu. Das Oberhaupt der katholischen Kirche soll über das Thema Künstliche Intelligenz sprechen. Möglicherweise will er mit den Politikern aber auch über die Themen Krieg und Migration reden.

Was sind die Themen beim G7-Gipfel in Italien?

Für den disjährigen G7-Gipfel sind mehrere Schwerpunktthemen geplant. Das wichtigste Thema sind weitere Hilfen für die Ukraine. Konkret geht es dabei um den möglichen Anschub eines 50-Milliarden-Kredits, finanziert aus Zinserträgen eingefrorenen russischen Vermögens. Zudem soll es um eine Begrenzung der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China gehen. Es wird auch Diskussionen über Nahost, Migration, Klima und Energie sowie wirtschaftliche Hilfe für Afrika geben.

Lesen Sie dazu auch

Wo und wann kommt es wegen des G7-Gipfels zu Grenzkontrollen?

Anlässlich des G7-Gipfels wird an Italiens Grenzen wieder kontrolliert. Das Schengen-Abkommen zum Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen der EU-Mitgliedsstaaten wird an Italiens Grenzen vom 5. bis 18. Juni ausgesetzt, wie das italienische Innenministerium mitteilte. Am Brenner haben die Kontrollen bereits am vergangenen Wochenende für lange Staus gesorgt.

Wo ist das nächste G7-Treffen?

Im kommenden Jahr wird der G7-Gipfel in Kanada stattfinden. (mit dpa)