G7-Gipfel: Schärfere Sanktionen gegen Russland beschlossen

Beim Gipfeltreffen in Elmau haben sich die Chefs der G7 auf neue Sanktionen gegen Russland geeinigt. Das Importverbot für russisches Gold wird vorerst nicht kommen.

Die Kette der Sanktionen gegen Russland ist bereits lang – doch noch konnte Putin nichts von seinem Angriffskrieg auf die Ukraine abbringen. Nun haben sich die G7 beim Gipfeltreffen in Elmau auf neue Sanktionen geeinigt. Betroffen seien militärische Produktions- und Lieferketten, so ein Sprecher der US-Regierung am Montag.

Strafen gegen Russland: G7 diskutieren über Sanktionen wegen Ukraine-Krieg

Mit den Sanktionen wollen die Staats- und Regierungschefs der G7 versuchen, Russland von wichtigen Materialien, Dienstleistungen und Technologien abzuschotten und dadurch seine Volkswirtschaft einzuschränken. So will die USA ihre Sanktionen gegen den russischen Rüstungssektor ausweiten. Damit solle Russlands daran gehindert werden seine "militärische Ausrüstung zu ersetzen, die es in seinem brutalen Krieg gegen die Ukraine bereits verloren hat", so der US-Sprecher in Elmau.

Außerdem wolle die USA 570 weitere russische Produktgruppen Strafzölle erheben. Diese hätten ein Volumen von 2,3 Milliarden Dollar. Die Einnahmen aus den Strafzöllen sollen, so die Bestrebungen der Staats- und Regierungschefs, der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Damit solle sichergestellt werden "dass Russland für die Kosten seines Krieges aufkommt".

Außerdem steht noch der US-Vorschlag im Raum, eine Preisobergrenze für russisches Öl einzuführen. Hierzu gibt es bislang noch keinen Durchbruch beim Gipfel. Es müssten erst noch Gespräche mit anderen G7-Partnern geführt werden. Geht es nach den USA, soll Russland künftig Öl für einen deutlich niedrigeren Preis an große Abnehmer wie Indien verkaufen.

Für das angestrebte Importverbot für russisches Gold gab es bislang allerdings keine Einigung.

Strafzölle, Einreisesperren, Waffenlieferungen: Liste der Maßnahmen im Rahmen des Ukraine-Krieges wird länger

Darüber hinaus wollen die G7 Sanktionen gegen Kriegsverbrecher und Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen beschließen.Die USA sieht Einreisesperren gegen rund 500 Regierungsvertreter vor, "weil sie die Souveränität, territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit der Ukraine bedrohen oder verletzen oder abweichende Meinungen in Russland unterdrücken".

Außerdem wollen sich die G7 dazu verpflichten, die Ukraine bei der Deckung ihrer kurzfristigen Haushaltsdefizite zu unterstützen. Der US-Kongress hat hierfür ein Hilfspaket von 7,5 Milliarden Dollar zugesagt. Zudem sollen moderen Waffen bereit gestellt werde.

So soll die Ukraine nicht nur militärisch und diplomatisch, sondern auch finanziell und humanitär unterstützt werden.