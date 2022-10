Bundestag diskutiert heute über Gaspreisbremse

Der Bundestag beschäftigt sich heute mit der Gaspreisbremse. Die Abgeordneten wollen in einer Aktuellen Stunde über die Empfehlungen der Expertenkommission und deren Umsetzung debattieren.

Gaskunden sollen durch eine Gaspreisbremse entlastet werden. Aber wann und wie genau? Darüber will der Bundestag am Mittwochnachmittag diskutieren. Die Abgeordneten werden auf Verlangen der Koalitionsfraktionen von SPD, den Grünen und FDP in einer Aktuellen Stunde ab 15.05 Uhr über die Empfehlungen der Expertenkommission und deren Umsetzung beraten.





Gaspreisbremse: Das ist geplant

Das Expertengremium unter dem Vorsitz von Veronika Grimm hatte als ersten Schritt eine Einmalzahlung an Gas- und Fernwärmekunden im Dezember 2022 und als zweiten eine Gaspreisbremse ab März 2023 vorgeschlagen. Die Einmalzahlung soll der Höhe einer monatlichen Abschlagszahlung entsprechen. Der Staat übernimmt die jeweiligen Abschläge.

Der Vorschlag für eine Gaspreisbremse sieht einen garantierten Brutto-Preis inklusive aller staatlich induzierten Preisbestandteile von 12 ct/kWh für Gas für ein Kontingent von 80 Prozent der Gasverbrauchsmenge vor. Dieses Grundkontingent wird ebenfalls auf der Grundlage der jeweiligen Abschlagszahlung vom September 2022 ermittelt. Wird mehr Gas verbraucht, sollen oberhalb dieses Kontingents dann die jeweils geltenden Marktpreise bezahlt werden. Zur Senkung der Energiepreise hatte die Bundesregierung ein 200 Milliarden Euro schweres Entlastungspaket geschnürt.

Weitere Themen bei Bundestagsdebatte

Neben der Gaspreisbremse werden auch die Proteste gegen das iranische Regime Thema sein. Auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion wird es auch darum gehen, wie diese von Deutschland aus stärker unterstützt werden können. Ein weiteres Thema dürfte das Vorgehen in der Corona-Pandemie sein. Denn dieses Mal steht bei der regelmäßig stattfindenden Regierungsbefragung auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Verfügung.