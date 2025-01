Berichte: Israel lässt Häftlinge nach Geisel-Übergabe frei

Nach der Freilassung dreier israelischer Geiseln durch die Hamas hat Israel gemäß dem Gaza-Abkommen 90 Palästinenser aus der Haft entlassen. Das berichtete die «Times of Israel» in der Nacht unter Berufung auf die israelische Gefängnisbehörde. Bei den meisten handele es sich um Frauen und Minderjährige. Die Mehrheit der Häftlinge stamme aus dem Westjordanland, andere aus Ost-Jerusalem. Palästinensischen Berichten zufolge seien einige nach Ramallah, andere zu ihren Häusern in Ost-Jerusalem gebracht worden.

Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie Menschen nahe Ramallah das Eintreffen der weißen Busse jubelnd begrüßen. Israel wollte laut Berichten Feiern nach der Entlassung der palästinensischen Häftlinge unterbinden.

Zuvor war am Vormittag mit knapp drei Stunden Verspätung eine Waffenruhe im Gazastreifen zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten. Sie soll zunächst sechs Wochen gelten. Während dieser Zeit sollen insgesamt 33 Geiseln gegen 1.904 palästinensische Häftlinge ausgetauscht werden. Die islamistische Hamas hatte am Nachmittag die ersten drei weiblichen israelischen Geiseln freigelassen.