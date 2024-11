Senior fährt 80-Jährige an, die Parkplatz freihalten will

Ein 83-Jähriger hat mit seinem Auto in der Oberpfalz eine Frau angefahren, die ihrem Partner einen Parkplatz freihalten wollte. Die 80-Jährige habe ihrem Partner helfen wollen, in eine freigewordene Parklücke in Amberg zu fahren, als der 83-Jährige ebenfalls dort einparken wollte, teilte die Polizei mit.

Der Mann sei demnach zunächst auf die Frau zugefahren, die sich in der Mitte der Parklücke aufgehalten habe. Er habe sie aufgefordert, den Weg freizumachen. Als die 80-Jährige ihm erklärte, dass sie ihrem Partner beim Einparke helfe, beschwerte sich der Mann. Schließlich fuhr er mit seinem Auto an und touchierte die Frau.

Dabei verletzte sich die 80-Jährige und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 83-Jährigen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.