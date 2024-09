Häftling im Gefängnis schwer verletzt worden

In der Justizvollzugsanstalt Heimsheim (Enzkreis) soll ein Mithäftling einen 59 Jahre alten Insassen angegriffen und schwer verletzt haben. Wie die Staatsanwaltschaft Pforzheim und das Polizeipräsidium mitteilten, passierte der Vorfall nach ersten Ermittlungen zu einem Zeitpunkt, als die Gefängniszellen offen waren und die 26 Insassen des Gebäudeflügels sich gegenseitig in ihren Zellen besuchen konnten.

Die Hintergründe des lebensgefährlichen Angriffs liegen den Angaben zufolge noch im Dunkeln. Auch wer der Angreifer war und wie es zu den schweren Verletzungen kam, müsse noch ermittelt werden.

Der 59-Jährige war am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr von einem JVA-Bediensteten stark blutend in seiner Zelle gefunden worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Am Freitag war er den Ermittlern zufolge nicht mehr in Lebensgefahr.