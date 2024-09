Aus Psychiatrie Geflohener nach Deutschland überstellt

Über einen Monat nach der gewaltsamen Flucht von vier Patienten aus dem Maßregelvollzug im Bezirksklinikum Straubing ist ein weiterer der Männer nach Deutschland überstellt worden. Der 28-Jährige, der am 4. September in Österreich festgenommen worden war, wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Vier Patienten des Maßregelvollzugs sollen am 17. August einen Mitarbeiter mit dem Tod bedroht, mit stumpfen und spitzen Gegenständen angriffen und dadurch die Öffnung der Pforte erzwungen haben. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln gegen die Männer wegen Verdachts auf Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung.

Zwei Flüchtige in Graz gefasst, zwei in der Türkei

Fünf Tage nach der Flucht war ein 28-Jähriger in der Nähe von Graz gefasst worden. Am 30. August wurden dann zwei der geflüchteten Straftäter in der Türkei aufgegriffen: in einem Migrationszentrum in der Stadt Edirne im bulgarisch-griechisch-türkischen Dreiländereck. Am 4. September folgte die Festnahme des vierten, nun überstellten Mannes, ebenfalls nahe Graz.

Einer der beiden in der Türkei gefassten Männer, ein 31-Jähriger, ist laut Polizei auf dem Luftweg nach Deutschland abgeschoben und in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Keine Informationen gab es bisher darüber, ob der 27-Jährige, der zusammen mit dem Mann in Edirne gefasst worden war, inzwischen auch wieder nach Bayern gebracht wurde.