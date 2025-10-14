Trumps Friedensplan: Neue Gefechte in Gaza stellen Hamas-Entwaffnung in Frage

Der Gaza-Krieg ist offiziell zu Ende – doch in der palästinensischen Enklave am Mittelmeer wird auch nach dem Beginn des israelischen Rückzuges weiter gekämpft. Mehr als 30 Menschen starben nach Medienberichten seit Samstag bei Auseinandersetzungen zwischen der Hamas und verfeindeten Milizen. Die Gefechte zeigen, wie schwierig die Entwaffnung der Hamas und anderer Gruppen in Gaza werden dürfte. Die geplante internationale Friedenstruppe für Gaza muss mit Gegenwehr rechnen.

Arabische Medien berichteten aus Gaza, bewaffnete Kämpfer der Hamas seien unmittelbar nach Abzug der israelischen Truppen aus Gaza-Stadt und anderen Bezirken wieder auf den Straßen postiert worden. Schon vor Inkrafttreten der Waffenruhe am Samstag waren erste Gefechte ausgebrochen, wie die saudische Zeitung Aschark al-Awsat meldete. Die heftigsten Kämpfe gab es zwischen der Hamas und dem Doghmush-Clan, der seit Jahrzehnten mit der Hamas verfeindet ist. Hamas-Kämpfer gerieten zudem mit Milizen aneinander, die während des Gaza-Krieges von Israel unterstützt wurden.

Waffen und Kämpfer sind nach wie vor reichlich vorhanden

Auch nach zwei Jahren Krieg gibt es auf allen Seiten dieser neuen Gefechte reichlich Waffen und Kämpfer. Die Hamas rief nach Medienberichten rund 7000 Mitglieder zu den Waffen, um sich nach dem Abzug der Israelis wieder die Kontrolle über den Gaza-Streifen zu sichern. Die Terrorgruppe beherrscht das Gebiet seit fast 20 Jahren und hat ihre Machtstellung nach israelischen Angaben genutzt, um Waffen und Munition auch in Wohnhäusern von Zivilisten zu deponieren. Einige dieser Depots wurden während des Krieges von rivalisierenden Gruppen geleert.

Nicht alle Milizen in Gaza sind mit der Hamas verfeindet. So ist die Terrorgruppe Islamischer Dschihad mit seinen mehreren tausend Kämpfern ein Verbündeter der Hamas. Das von der Hamas kontrollierte Innenministerium warnte, es werde „jede bewaffnete Aktion“ anderer Gruppen bekämpfen. Laut US-Präsident Donald Trump hat die Hamas „für einige Zeit“ die Erlaubnis dazu. Die USA wollen so offenbar Anarchie in Gaza verhindern. Dass die Hamas, ihre Partner und rivalisierende Milizen unter diesen Umständen freiwillig ihre Waffen abgeben, ist unwahrscheinlich.

Die Hamas hat sich in Verhandlungen bereit erklärt, auf die Regierungsmacht zu verzichten

In den Verhandlungen mit Israel, den USA, Katar, Ägypten und der Türkei hatte sich die Hamas vorige Woche bereit erklärt, auf die Regierungsmacht über Gaza zu verzichten, eine Entwaffnung aber abgelehnt. Zudem beansprucht die Hamas eine Mitsprache bei Entscheidungen über die künftige Politik der Palästinenser gegenüber Israel. Mit ihrer neuen Präsenz auf den Straßen von Gaza und den Gefechten mit anderen Milizen macht die Hamas nun klar, dass sie sich nicht ohne weiteres zurückziehen will.

Die künftige Rolle der Hamas ist eines der schwierigsten Themen bei den anstehenden Verhandlungen über die Umsetzung weiterer Teile von Trumps Friedensplan: Nach der Einigung auf die Feuerpause und die Geisel-Freilassung soll nun über den Wiederaufbau von Gaza und die künftige Regierung in dem Küstenstreifen gesprochen werden.

US-Präsident Donald Trump setzt auf Technokraten-Regierung in Gaza

Trump schlägt die Einsetzung einer palästinensischen Technokraten-Regierung ohne Verbindung zur Hamas vor. Diese Regierung soll von einem „Friedensrat“ kontrolliert werden, den Trump mit dem früheren britischen Premierminister Tony Blair leiten will. Die Nachrichtenagentur AFP zitierte Hamas-Kreise mit der Aussage, dass die Terrorgruppe dem Vermittler Ägypten eine Liste von 40 Kandidaten für die neue Regierung übergeben habe. Die Hamas wolle die Gespräche über die neue Regierung in den kommenden Tagen aufnehmen.

„Niemand macht sich Illusionen über die Natur der Hamas“, sagte Bundesaußenminister Johann Wadephul zu den neuen Gefechten in Gaza. Es gebe eine breite internationale Front gegen die Terrororganisation, sagte der Minister im Deutschlandfunk. Auch arabische Staaten und die Türkei „wollen nicht, dass die Hamas weiter aktiv ist. Sie wollen eine Entwaffnung.“

Deutsche Soldaten in Gaza? Außenminister Johann Wadephul ist skeptisch

Der beste Weg, dies durchzusetzen, sei ein UN-Mandat für die geplante Friedenstruppe für Gaza, sagte Wadephul. Ein Einsatz deutscher Soldaten in dem Gebiet an der Grenze zu Israel wäre nach seiner Meinung wegen der Erinnerung an die Nazizeit „nicht die beste Lösung“. In arabischen Ländern gebe es aber eine große Bereitschaft, Soldaten für die Gaza-Mission beizusteuern. Die Truppe soll nach Trumps Plan in Gaza die öffentliche Ordnung sichern und neue palästinensische Polizeikräfte ausbilden. Nach dem ersten Wochenende seit dem Ende des Gaza-Krieges sieht es nicht so aus, als würden sich die Hamas und andere Milizen ohne weiteres verdrängen lassen.