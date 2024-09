Gegen die AfD-Erfolge helfen keine einfachen Rezepte

Nach dem Triumph der AfD in Thüringen und Sachsen fiel die deutsche Politik sehr schnell in alte Muster zurück und sucht im Streit um eine bessere Asylpolitik ein Mittel gegen das Erstarken der Rechtsaußenpartei. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, wie riskant diese Taktik ist: Im Jahr 2018 trieb der frisch als Bundesinnenminister nach Berlin gewechselte CSU-Chef Horst Seehofer sogar die gemeinsame Bundestagsfraktion mit der CDU in eine ernsthafte Zerreißprobe im Streit über die Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze.

Und obwohl Seehofer Verschärfungen der Asylgesetze durchsetzte, obwohl die Zahl der Asylbewerber im selben Jahr deutlich unter seine geforderte „Obergrenze“ von 200.000 zurückging: Die CSU erlebte einen Absturz, von dem sie sich nie wieder erholt hat: Erstmals seit über 60 Jahren fiel sie in Bayern bei Landtagswahlen unter die 40-Prozent-Marke. Die AfD zog in Bayerns Landtag. In Thüringen überholte sie ein Jahr später die CDU und brachte das Land an den Rand der Unregierbarkeit.

Für Union und SPD rächen sich alte Versäumnisse

Heute ist es die Ampel-Koalition, die auf schärfere Asylgesetze setzt, um die Zahlen auf lange Sicht zu senken. CDU-Chef Friedrich Merz pocht dagegen auf kurzfristig wirkende Maßnahmen, um die Asylbewerberzahlen schnell für jeden sichtbar vor der Bundestagswahl herunterzudrücken. Dabei geht Merz weit über das hinaus, was einst Seehofer forderte.

Der aktuelle Streit zwischen Union und Ampel dürfte ebenso wie die Ankündigungspolitik der Bundesregierung – wenn überhaupt – nur wenige bisherige AfD-Wähler beeindrucken. Für die SPD und die Union rächt es sich nun, dass sie außerhalb von Asyldebatten nie ernsthafte Versuche unternahmen, Anhänger der Partei zurückzugewinnen. Im Gegenteil: Beide Volksparteien nehmen es sogar tatenlos hin, dass die AfD zur stärksten Arbeiterpartei aufgestiegen ist: Laut Wahlanalysen stimmten 33 Prozent der Arbeiter bei der Europawahl für die AfD. In Thüringen waren es sogar 48 Prozent.

Die AfD ist selbst in Bayern die stärkste Arbeiterpartei

Auch in Bayern heißt die Arbeiterpartei Nummer eins AfD. Die SPD schneidet bei ihrer einstigen Kernwählerschaft sogar schlechter ab, als im Rest der Bevölkerung. Auch gemessen am Einkommen ist die AfD laut Studien längst die stärkste Kraft der „kleinen Leute“.

Sowohl die SPD als auch die Union tun sich inzwischen schwer, diesen Menschen konkrete Politikangebote zu machen und die Lebensverhältnisse der unteren Mittelschicht spürbar zu verbessern. Die SPD konzentriert sich bei Mindestlohn und Bürgergeld auf Niedrigverdiener und Arbeitslose. In der Wohnungspolitik scheitert sie derzeit brachial, nachdem sie an der Seite der Union mit immer höheren Standards die Kosten für den Mietwohnbau in kaum noch finanzierbare Höhen getrieben hat. Heute schickt sie immer mehr Mieter für Wohngeld aufs Sozialamt.

In der Union sind Sozialpolitiker inzwischen nur noch Exoten

In der einst von der christlichen Soziallehre geprägten Union sind Arbeitnehmervertreter und Sozialpolitiker längst Exoten unter lauter Mittelstandspolitikern. Parteiübergreifend hilft die deutsche Bildungspolitik seit Jahren so schlecht wie nie beim sozialen Aufstieg. Das untergräbt den Anspruch, dass es Kinder einmal besser haben sollen als ihre Eltern.

Wenn SPD und Union der AfD die Wählerschaft abgraben wollen, reicht eine bessere Asylpolitik nicht aus. Die Volksparteien müssen wieder die Sorgen und Nöte der Menschen außerhalb des eigenen Dunstkreises ernst nehmen und auch um diese Wähler mit echten politischen Angeboten werben.