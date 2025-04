Die Rückkehr der Praxisgebühr ist richtig: Sie muss verdoppelt werden

Mein Güte wieviel soll den Deutschen denn noch aufgelastet werden. Bei dem Milliarden Paket ist nichts für das eigene Volk drin.. Die neue Politik ist noch nicht gewählt uns schon zieht sie uns Bürger das letzte Hemd aus.. Und morgen geht man an das ersparte der Mittelschicht.. Das ist an Verachtung nicht mehr zu überbieten.. ab wann dürfen wir dann nur noch an bestimmten Tagen das Haus verlassen, müssen uns Vorschriften beugen, ansonsten gibt es Strafen.. usw. wie in Corona Zeiten.. ! Was tun unsere Politiker in unserem Land.. mit Liebe und Bunt wird der Mensch mürbe gemacht, gebrochen, der kollektive Wahnsinn... 1948 lässt Grüßen..