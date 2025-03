Die Rückkehr der Praxisgebühr ist richtig. Sie muss verdoppelt werden

Das, worauf sich die Gesundheitspolitiker von CDU, CSU und SPD geeinigt haben, ist eigentlich ein alter Hut. Zur besseren Steuerung der Patientenströme soll die Bedeutung der Hausärzte gestärkt werden. Mit dem Mittel der Praxisgebühr hat man das schon einmal versucht. Viele erinnern sich: Pro Quartal mussten die Patienten 10 Euro beim Besuch einer Praxis zahlen. Es handelte sich um eine Art Grundgebühr. Wer danach weitere Mediziner aufsuchte, zum Beispiel Fachärzte, musste wieder zahlen, es sei denn, der Hausarzt hatte eine Überweisung ausgestellt.

Ärztehopping, so der damals gängige Begriff, sollte eingedämmt werden. Der Ansatz war sinnvoll. Nach nicht einmal zehn Jahren lief die Praxisgebühr Anfang 2013 aus, weil sich die Kassenlage des Gesundheitssystems entspannt hatte. Diese Zeit ist vorbei. Die Kostensteigerungen sind gewaltig, es mangelt überall an Geld und Personal. Deshalb ist es konsequent, dass das erprobte Instrument wieder eingeführt werden soll. Wer weiter die freie Arztwahl haben will, muss mehr zahlen. Entweder direkt in der Praxis oder durch einen höheren Tarif bei der Krankenkasse.

Die Praxisgebühr muss verdoppelt werden

Der Betrag von 10 Euro wird aber heute nicht mehr genügen, um die gewünschte Steuerung zu erzielen. Besser wären 20 Euro. Die Summe muss auch für diejenigen fällig werden, die wegen Kleinigkeiten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus fahren. Dort ist Entlastung genauso vonnöten, wie in den Praxen. Um der wahrscheinlichen Debatte vorwegzugreifen: Das deutsche Gesundheitswesen wird durch die Rückkehr der Praxisgebühr nicht unsozial. Die freie Arztwahl bleibt bestehen, es wird lediglich ein Schritt vorgeschaltet, um teure Mehrfachuntersuchungen zu vermeiden. Union und SPD können außerdem Ausnahmen für Patienten festlegen, die wenig Geld haben.

Klar ist schon heute, dass das gesamte System reformiert werden muss. In seiner jetzigen Form ist es nicht zu erhalten. Im internationalen Vergleich konsultieren die Deutschen häufig einen Arzt, mehr Behandlungen als anderswo erfolgen im Krankenhaus, was besonders viel Geld kostet. Das ist nicht mehr finanzierbar.