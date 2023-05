Geheimdienst

06:17 Uhr

BND-Chef: "Sehe keine Risse im System Putin"

Seit 15 Monaten führt Putin den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, sieht aktuell keine Schwächung des "Systems Putin".

Plus Geheimdienste agieren normalerweise im Verborgenen. Doch in Zeiten der Krise teilt BND-Chef Bruno Kahl seine Einschätzungen über Russland und China.

15 Monate schon zieht sich der Ukraine-Krieg hin, die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Kämpfe oder gar auf ein politisches Aus des Aggressors im Kreml haben sich bei vielen Experten längst in Luft aufgelöst. Bruno Kahl bildet da keine Ausnahme. Sein Urteil: Trotz mäßiger russischer Militärerfolge in der Ukraine sei keine Schwächung des "Systems Putin" erkennbar. Kahl ist Chef des Auslandsgeheimdienstes BND. Er sagt: "Es gibt keine Anzeichen, dass etwas im russischen Machtgefüge ins Wanken gerät." Russland sei nach wie vor in der Lage, einen lang anhaltenden Krieg zu führen. "Die russische Regierung setzt auf die lange Zeitschiene und auf Masse", erklärt Kahl.

Für gewöhnlich ist der Bundesnachrichtendienst-Präsident kein Mann, der das Licht der Öffentlichkeit sucht. Während die amerikanischen und britischen Auslandsgeheimdienste seit jeher die Presse für sich zu nutzen wissen, lässt der BND selten etwas nach außen dringen. Nun aber zeigte sich Kahl beim sicherheitspolitischen Gespräch in der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS). Die Akademie ist in Nebengebäuden des Schlosses Schönhausen im Norden Berlins untergebracht, das dem DDR-Präsidenten einst als Amtssitz diente. Wenn die BAKS einlädt, kommt das sicherheitspolitische Establishment Deutschlands zusammen. Hohe Militärs, Agenten und Politiker diskutieren über die Bedrohungen der Welt und darüber, ob Deutschland dafür gerüstet ist. Ironie der Geschichte: Zu DDR-Zeiten hätte man hier an der Seite Moskaus gestanden.

