Drei Austritte: AfD nicht mehr größte Fraktion in Pforzheim

Kein Dreivierteljahr nach der konstituierenden Sitzung des Pforzheimer Gemeinderats stellt die AfD nicht mehr die größte Fraktion. Drei Männer hätten ihren Austritt erklärt, sagte ein Stadtsprecher.

Zuvor hatte die «Pforzheimer Zeitung» berichtet, die drei Stadträte wollten künftig eine eigene Fraktion unter dem Namen Bürgerliche Allianz Pforzheim bilden. Unter ihnen ist Anwalt Niels Mommer, der der dpa die Angaben bestätigte.

AfD hatte einen Platz mehr

Stärkste Fraktion im Gemeinderat ist somit fortan die CDU. Sie ist mit acht Frauen und Männern im Gremium vertreten. Die AfD stellte bis zum Austritt des Trios neun Menschen. Insgesamt sitzen 40 Abgeordnete in dem Gremium. Pforzheim gilt im Südwesten als AfD-Hochburg.

Dennoch war es ein Novum und landesweit einmalig gewesen, als die AfD bei der Wahl am 9. Juni stärkste Kraft wurde. Mit 22,0 Prozent der Stimmen zog sie in der 130.000-Einwohner-Stadt an der CDU (20,8 Prozent) vorbei.

Partei schickt keinen eigenen Kandidaten zur OB-Wahl

Die damalige Fraktionsvorsitzende Diana Zimmer ist inzwischen für ihre Partei in den Bundestag gewechselt. Sie war im Wahlkreis, der neben der Stadt Pforzheim den Enzkreis umfasst, auf knapp 27 Prozent der Stimmen gekommen. Gunther Krichbaum (CDU) errang gut 10 Prozentpunkte mehr.

Bei der Oberbürgermeisterwahl Anfang Mai stellt die AfD keinen eigenen Kandidaten. Amtsinhaber Peter Boch (CDU) geht als klarer Favorit gegen den einzigen Herausforderer Dimitrij Walter (FDP) ins Rennen.

Im Großen Sitzungssaal tagt der Pforzheimer Gemeinderat. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa