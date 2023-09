General Augusto Pinochet

50 Jahre Putsch in Chile: Als der Terror ins Nationalstadion einzog

Plus Als General Pinochet putschte, wurde ein Stadion zum Gefangenenlager. Heute spielt dort die Nationalmannschaft – und gedenken Menschen ihren ermordeten Angehörigen.

Von Ronny Blaschke

An einem Samstagmorgen schreiten 30 Menschen durch die Katakomben des Nationalstadions von Santiago de Chile. Sie sind nicht hier, um ein Fußballspiel zu besuchen, sie möchten sich mit der Geschichte ihres Landes befassen. Die hohen Wände sind voller Risse, von der Decke baumeln Kabel. Neonröhren werfen kaltes Licht in den Gang. Die Gruppe nimmt in einer früheren Umkleidekabine auf Holzbänken Platz. Hier drinnen ist es kühl, obwohl draußen fast 30 Grad herrschen.

José Méndez Ulloa tritt in die Mitte des Raumes und blickt in die Gesichter der überwiegend jungen Besucherinnen und Besucher. Ein groß gewachsener Mann mit freundlichen Augen. Unter den hohen Decken hallt seine tiefe Stimme lange nach. Für ihn ist das Nationalstadion kein Schauplatz des sportlichen Vergnügens, sondern ein Ort des Überlebens. „Das Stadion war das größte Gefangenenlager in Chile“, sagt Ulloa und hebt den rechten Zeigefinger. „In Kabinen wie diesen wurden Menschen brutal verhört. Viele wurden mit Stromschlägen gefoltert. Es gab Hinrichtungen, und etliche Leichen hat man später einfach in den Fluss geworfen.“

