Thüringens AfD-Vorsitzender Höcke muss wegen NS-Vokabular vor Gericht

Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke muss sich wegen Vorwurfs der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor Gericht verantworten.

Das Landgericht Halle hat eine Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Thüringens AfD-Vorsitzenden Björn Höcke zugelassen. Der 51-Jährige muss sich wegen des Vorwurfs der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Das teilte ein Gerichtssprecher am Mittwoch mit. Einen Termin für die Verhandlung gibt es bislang nicht.

Höcke soll bei Rede 2021 NS-Vokabular benutzt haben

Höcke soll in einer Rede im Sommer 2021 in Merseburg eine verbotene Losung der Sturmabteilung (SA) der NSDAP verwendet haben. Er soll damals gesagt haben: "Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland." In einer Mitteilung des Gerichts heißt es, Höcke habe gewusst, "dass es sich bei dem letzten Teil dieser Formel um eine verbotene Losung der Sturmabteilung (SA) der NSDAP handelt".

Die Anklage gegen Höcke war im Mai erhoben worden. Der AfD-Politiker habe in einer Einlassung zu diesem Vorwurf "die strafrechtliche Relevanz seiner Äußerung in Abrede gestellt", so die Strafverfolger damals. Die Ermittlungen in dem Fall gehen auf eine Anzeige des damaligen Grünenchefs von Sachsen-Anhalt, Sebastian Striegel, zurück.

Höcke muss vor Gericht: Verfahren vor dem Amtsgericht Merseburg

Das Verfahren soll – anders als von der Anklagebehörde gefordert – nicht vor dem Landgericht, sondern vor dem Amtsgericht Merseburg stattfinden. Das begründete das Gericht damit, dass die Zuständigkeit des Landgerichts weder wegen der Straferwartung noch wegen einer besonderen Bedeutung des Falles anzunehmen sei.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Der AfD-Landespartei- und Fraktionschef in Thüringen Björn Höcke will im Falle eines Wahlsiegs in die Regierungszentrale in Erfurt. Die Landtagswahl ist zwar erst im Herbst 2024, aber Höcke bekundete seine Ambitionen schon mal jetzt. Video: dpa

Der vorliegende Sachverhalt hebe sich im Vergleich mit gleich gelagerten Delikten weder durch das Ausmaß der Rechtsverletzung noch durch die Auswirkungen der Straftat in besonderer Weise aus der Masse der durchschnittlichen Fälle hervor, hieß es. Die Staatsanwaltschaft kann gegen den Beschluss Rechtsmittel einlegen. Höcke hingegen kann ihn nicht anfechten. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch