1923 und 2023: Was uns der Blick ins Geschichtsbuch lehrt

Plus Vor 100 Jahren steckten die Deutschen tief in der Krise. Inflation und Extremismus bedrohten die Demokratie. Wo die Parallelen zu heute liegen – und wo die Unterschiede.

Der Mensch schaut, wenn er nach vorn blickt, immer auch nach hinten. „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten“, hat der große Sozialdemokrat August Bebel einmal gesagt. Denn manches, was die Menschen als längst überwunden fast vergessen haben, meldet sich Jahrzehnte später auf der aktuellen Bühne zurück.