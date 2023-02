Neue Regeln und Gesetze im März 2023: Was ändert sich?

Mit dem neuen Monat kommen auch neue Regelungen. Was sich für Bürgerinnen und Bürger ab März 2023 ändert, lesen Sie hier im Artikel.

Im März 2023 stehen wieder viele neue Regelungen und Gesetze vor der Tür. Doch nicht nur im März ändern sich die Gesetze. Was der neue Monat an Änderungen mit sich bringt, lesen Sie hier im Artikel.

Strom- und Gasbremse greift ab März

Zwar sinken die Strom- und Gaspreise gerade wieder, doch es gibt noch eine zusätzliche Entlastung. Denn die Strom- und Gasbremse greift ab März 2023.

Dabei werden die Preise für Strom sowie Gas für Privatkunden gedeckelt. Zumindest für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Für diesen Anteil gilt dann ein Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde. Der Gaspreis wird auf 12 Cent pro Kilowattstunde gehalten. Die restlichen 20 Prozent müssen zum tariflichen Preis bezahlt werden.

Der Deckel gilt bis April 2024. Die Strompreisbremse können Sie übrigens auch ganz einfach selbst berechnen. Wie das funktioniert lesen Sie hier.

Neue Versicherungskennzeichen für Mofas & Mopeds

E-Roller, Mopeds und Mofas brauchen zum Monatswechsel neue Versicherungskennzeichen, denn ab dem 1. März 2023 gelten schwarze Kennzeichen. Diese sind bei den Versicherungen erhältlich.

Um zu erkennen, ob der Versicherungsschutz aktuell ist, werden jährlich die Farben der Kennzeichen verändert. So wird jedes Jahr zwischen Schwarz, Blau und Grün gewechselt.

Energiepauschale für Studenten: Anträge können gestellt werden

Zum 15. März soll die lang erwartete Energiepauschale für Fachschüler und Studierende beantragt werden können. Auf der eigens dafür erstellten Website einmalzahlung200.de können die Empfangsberechtigten ihren Antrag stellen.

So gibt es dann eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro. Dies gilt für alle Studierenden und Fachschüler, die zum 1. Dezember 2022 immatrikuliert beziehungsweise eingeschrieben waren. Wann die Auszahlung der Energiepauschale stattfindet ist jedoch weiter unklar.

Wie genau die Energiepauschale beantragt wird, lesen Sie hier.

Kuna-Umtausch nur noch in Kroatien

Zum Jahreswechsel wurde der Euro in Kroatien eingeführt. Bis Ende Februar 2023 kann man an den Schaltern der Bundesbank noch die frühere Währung Kuna in Euro umtauschen. Dabei können 8000 Kuna (ca. 1000 Euro) pro Person und Tag gewechselt werden. In Kroatien kann das Geld noch bis Ende 2023 kostenfrei umgetauscht werden.

Neue Gesetze: Ende der Test- und Maskenpflicht ab März 2023

Während in den meisten Bundesländern die Maske im Nahverkehr bereits fiel, gilt dies bald auch in anderen Bereichen. Denn ab 1. März 2023 sind auch Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte von Kliniken, Arztpraxen und Pflegeheimen von der Maskenpflicht befreit. Die Testpflicht in Pflegeheimen und Krankenhäusern entfällt ebenso.

Besucherinnen und Besucher der Einrichtungen müssen jedoch bis zum 7. April 2023 weiterhin Masken tragen. Die kostenlosen Bürgertests für anspruchsberechtigte Personen entfallen ebenfalls ab dem 1. März 2023.

Künstlersozialabgabe steigt auf fünf Prozent - neue Gesetze ab März

Für Künstlerinnen und Künstler gibt es ab März 2023 mehr Geld. Denn die Künstlersozialabgabe steigt von 4,2 auf fünf Prozent. Dafür müssen die Unternehmen, die Künstlerinnen und Künstler sowie Publizistinnen und Publizisten beschäftigen, höhere Abgaben zahlen.

Zeitumstellung im März 2023

Auch die Winterzeit findet im März ein Ende. In der Nacht vom 25. auf den 26. März 2023 werden die Uhren umgestellt. Um zwei Uhr morgens wird der Zeiger eine Stunde vorgestellt.