Gestörtes Weidel-Interview: Die Wahrheit hinter dem Anti-AfD-Bus

Große Batteriepakete, helle LED-Bildschirme und eine 100.000-Watt-Lautsprecheranlage inklusive spezieller „Drucklufthörner von der US-Army“: Mit einem professionell aus- und umgebauten Mercedes-Reisebus zum Krachmachen, der einer falschen Legende nach einmal als Gefangenentransporter der sächsischen Justiz fungiert haben soll, störte eine Protestkünstlergruppe vergangenes Wochenende das ARD-Sommerinterview mit AfD-Chefin Alice Weidel.

Unüberhörbar übertönte Musik mit einem mehrstimmigen Chorgesang „Scheiß AfD“ aus den Lautsprechern des Busses das auf der Terrasse eines Bundestagsgebäudes geführte Gespräch von Weidel und ARD-Studioleiter Markus Preiß, sodass die beiden einander selbst kaum noch verstanden. Die Protestgruppe namens „Zentrum für politische Schönheit“ (ZSP) zeigt sich im Gespräch mit unserer Redaktion „sehr, sehr zufrieden“ mit der Aktion. Die AfD fordert, das Interview zu wiederholen.

Aktivistengruppe stört Sommerinterview mit AfD-Vorsitzender

Die Sommerinterviews der ARD mit führenden Bundespolitikern finden traditionell im Berliner Regierungsviertel unter freiem Himmel statt. Im Hintergrund: Die Spree, der Bundestag und im Falle von Alice Weidel auch ein grauer Mercedes-Benz-Reisebus mit einem blauen Streifen auf der Karosserie und darauf in weißen Lettern der Name „Adenauer SRP+“. Wer den Schriftzug nicht sofort erkennt, könnte meinen, es handelt sich um ein Fahrzeug der Polizei. Tatsächlich aber ist das Gefährt seit Januar zwar auf vielen Demonstrationen unterwegs, unterstützt dort jedoch nicht die Polizei, sondern dient als Protestmittel, um möglichst laut Stimmung gegen die AfD zu machen.

Der auf den Seiten des Busses abgedruckte Name „Adenauer SRP+“ spielt auf die 1952 unter Kanzler Konrad Adenauer verbotene „Sozialistische Reichspartei“ an, die sich in der Tradition des Nationalsozialismus sah, und deutet auf das vom „Zentrum für politische Schönheit“ erklärte Ziel hin: Ein Verbot der AfD.

Anti-AfD-Bus: Sächsisches Innenministerium dementiert Gefangentransporter-Legende

In einem YouTube-Video behauptet die Gruppe, den Bus „über zwielichtige Autohändler“ vom sächsischen Innenministerium erstanden und anschließend zu einem Protestbus ausgebaut zu haben. Das Innenministerium in Dresden dementiert das jedoch auf Anfrage. Wie eine Sprecherin mitteilte, habe der Freistaat Sachsen auch noch nie Busse vom Hersteller Mercedes beschafft.

Schließlich räumt auch der Sprecher des ZSP ein, dass es sich um eine Unwahrheit im Rahmen der „politischen Kunst und Zuspitzung“ handele. Der Bus sei eigentlich ein ehemaliger französischer Schulbus. In Ankauf und Umbau sei ein „höherer sechsstelliger Betrag“ geflossen – komplett spendenfinanziert, wie der Sprecher betont. Auf mehreren Demonstrationen habe man damit auch schon Bekanntschaft mit der Berliner Polizei gehabt, die das Fahrzeug kürzlich sogar beschlagnahmte. Allerdings sei nach inzwischen sechs Vollabnahmen, zuletzt durch „einen der obersten Dekra-Prüfer“, so der Sprecher, die Straßentauglichkeit zweifelsfrei nachgewiesen. Der Polizei sei es dementsprechend nicht möglich, den Bus aus dem Verkehr zu ziehen.

Lärmender Protest: ARD klärte möglichen Interview-Abbruch mit Weidel

Dem seit Sonntag in rechten Kreisen kursierenden Vorwurf, die ARD habe die Protestaktion bewusst in Kauf genommen und sogar eigens inszeniert, um der AfD zu schaden, widerspricht die Protestgruppe. Das Interview wurde live im Internet übertragen und die Lautsprecher des Busses seien derart leistungsstark, sagte der ZSP-Sprecher, dass die Techniker des Senders keine Chance gehabt hätten, das Lied herauszufiltern. Der Sender selbst teilte auf Anfrage lediglich mit, dass die Gesprächspartner sich „kurz verständigt und für eine Fortsetzung des Interviews ausgesprochen“ hätten.

Das Lied namens „Anti-AfD-Jodler“, mit dem die Gruppe das Interview störte, stammt ursprünglich aus der Feder des Augsburger Corner-Chors, mit dem die Aktion im Vorfeld nicht abgesprochen war. Dennoch begrüßte der Chor die Aktion.