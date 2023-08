Fehlende Antibiotika: Notstand bei Arzneimitteln für Kinder

Plus Auch Erwachsene spüren Engpass. Es fehlen vor allem Antibiotika, Antidiabetika und Krebsmedikamente. Und die Sorge wächst.

Der Arzneimittelmangel ist ein massives Problem. Einige Medikamente und Wirkstoffe sind zurzeit nicht oder nur in geringen Stückzahlen lieferbar, sagt Peter Sandmann, Mitglied im Vorstand des Bayerischen Apothekerverbands. Die Bandbreite erstrecke sich von Antibiotika bis hin zu cholesterinsenkenden Mitteln. Inwiefern sich die Lage zuspitzt, hänge von der Zahl der Erkrankungen im Herbst und Winter ab. „Es wird aber eine weitere Verknappung vor allem im Bereich der Antibiotika befürchtet.“ Dabei ist Situation gerade bei diesen Medikamenten schon jetzt ausgesprochen angespannt, berichtet Dr. Christian Voigt, Obmann des Verbands der Kinder- und Jugendärzte für Augsburg: „Bei Arzneimitteln für Kinder befinden wir uns in einem anhaltenden Notstand.“

Nie, sagt Voigt, könne er sicher sein, dass er das passende Medikament für seine jungen Patientinnen und Patienten bekommt: „Das ändert sich von Tag zu Tag, das ist wie auf einem Bazar.“ Dabei wachse derzeit der Bedarf gerade an Antibiotika. "Wir haben es bei Kindern mit aktuell aggressiven Viren und Bakterien zu tun, geschuldet dem Nachholeffekt aus der Pandemie.“ Vor allem schwere Infektionen mit Streptokokken seien heuer zu beobachten. „Doch beispielsweise auch Medikamente wie Fluticason oder Salbutamol für Kinder mit Asthma waren nun zu meinem Entsetzen nicht mehr lieferbar.“ Daher schaut der Kinderarzt, der seine Praxis in Stadtbergen im Landkreis Augsburg hat, mit wachsender Sorge auf Herbst und Winter, wenn die Infektionen erfahrungsgemäß noch deutlich zunehmen, zumal bereits im vergangenen Herbst die Engpässe bei Kindermedikamenten wie Fieber- und Hustensäften eskalierten.