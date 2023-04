Idee für Notaufnahme-Gebühr stößt auf breite Ablehnung

Geld zahlen, um in die Notaufnahme gehen zu können - das kann sich Kassenärzte-Chef Gassen unter bestimmten Bedingungen vorstellen. Sein Vorstoß bekommt viel Gegenwind.

Ab wann sind gesundheitliche Beschwerden und Verletzungen schwerwiegend genug, um damit in die Notaufnahme zu gehen? Kassenärzte-Chef Andreas Gassen will, dass weniger Menschen dort landen, wo eigentlich Notfälle behandelt werden sollen und fordert, dass künftig in einem Vorab-Telefonat geklärt werden soll, ob es sich tatsächlich um einen Notfall handelt . Wer sich nicht daran hält, soll zahlen. Der Hintergrund: Viele Notaufnahmen sind durch die Zahl der Patientinnen und Patienten überlastet. "Wer weiterhin direkt in die Notaufnahme geht, ohne vorher die Leitstelle anzurufen, muss gegebenenfalls eine Notfallgebühr entrichten, denn das kostet die Solidargemeinschaft unterm Strich mehr Geld und bindet unnötig medizinische Ressourcen", sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Doch sein Vorschlag stößt auf viel Gegenwind.

Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, übt scharfe Kritik. Sie spricht von einem "unsinnigen Verfahren": "Wie die frühere Praxisgebühr würde sie einen enormen bürokratischen Aufwand bei gleichzeitig geringer Wirkung verursachen", sagt Bentele. "Menschen mit wenig Geld würden aber davon abgeschreckt und auch in echten Notfällen davon abgehalten, die Notaufnahme aufzusuchen."

Kassenärzte-Chef fordert Gebühr für Notaufnahme

Außerdem könnten Patientinnen und Patienten laut Bentele ihre Erkrankung medizinisch oft nicht einschätzen. "Sie wissen nur, dass mit ihrer Gesundheit etwas nicht stimmt und dass sie Hilfe brauchen. Genau diese Hilfe müssen sie unproblematisch und ohne Strafandrohung erhalten." Aus Sicht von VdK-Präsidentin kommt Gassens Vorschlag überraschend. "Unserer Erfahrung nach ist gerade der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen schnell damit, erkrankte Menschen an die Notaufnahmen zu verweisen." Offenbar sei man personell nicht optimal aufgestellt, vermutet Bentele. Tatsächlich verweisen sogar manche Kliniken selbst Patienten an ihre Notaufnahme, wenn sie ihnen in der zuständigen Fachabteilung in angemessenem Zeitrahmen keinen Termin anbieten können.

Verena Bentele fordert: "Die Idee sollte schnell wieder begraben werden. Die Menschen brauchen eine einfache und sichere Notfallversorgung. Dazu gehören eine einheitliche Notfallrufnummer, eine kompetente Einschätzung und eine klare Behandlungsempfehlung. Die Menschen müssen wissen, wohin sie sich bei einem Notfall wenden müssen und wie es dann weitergeht."

Bundesgesundheitsminister und Sozialverband VdK gegen Notaufnahme-Gebühr

Mit Skepsis blickt auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) auf den Vorschlag. Der Großteil der Patientinnen und Patienten käme aus Hilflosigkeit in die Notaufnahme und nicht aus Mutwilligkeit, so BRK-Sprecher Sohrab Taheri-Sohi. Würden Hürden aufgebaut, könnten Menschen, "die gegebenenfalls in medizinischer Not sind", im Zweifel zu lange zögern. Es sei zudem ein soziales Problem, wenn aus finanzieller Not und aus Angst vor Strafe keine medizinische Hilfe in Anspruch genommen werde. Sinnvoller für eine Entlastung der Notaufnahmen und auch des Rettungsdienstes wäre dem BRK zufolge, das Angebot an ambulanten Versorgungsstrukturen sowie Fach- und Hausärzten zu stärken. Und auch der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Hotline 116117 müsse ausgebaut und verfügbarer gemacht werden, so Taheri-Sohi.

Auch Jürgen Busse, Vorstandsvorsitzenden der Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime gKU, glaubt, dass die Kernfrage eine andere sei: "Weshalb suchen Patienten eine Nothilfe eines Krankenhauses auf?" Er glaubt nicht an eine Lenkungswirkung, die durch eine Gebühr erzielt werden solle: "Wir gehen davon aus, dass eine Gebühr nicht dazu führen wird, Patienten vom Besuch unserer Nothilfen abzuhalten, ungeachtet der unzureichenden Finanzierung von Notfällen, die wir behandeln." Die Beschäftigten in den Notaufnahmen könnten und wollten nicht beurteilen, wer eine Gebühr zu entrichten habe – geschweige denn, dass sie das Geld einziehen möchten.

Kritik an Notaufnahme-Gebühr kommt auch vom BRK und vonseiten der Donau-Ries Kliniken

Kassenärzte-Chef Gassen sieht das anders. Nicht die Gebühr sei unsozial. "Unsozial ist in meinen Augen, den Notdienst unangemessen in Anspruch zu nehmen und damit das Leben anderer Menschen zu gefährden", betonte er und fügte hinzu: "Wer noch selbst in eine Notaufnahme gehen kann, ist oft kein echter medizinischer Notfall."

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erteilte der Idee noch am Mittwoch eine Absage. Es gebe aktuell intensive Beratungen über die Neustrukturierung der Notfallversorgung in Deutschland, sagte der SPD-Politiker. Über eine Gebühr werde aber nicht diskutiert. Daher werde der Vorschlag "keine Umsetzung finden".