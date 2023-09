Ärzte und Kliniken in der Not: Wie es um Bayerns Versorgung bestellt ist

Von Michael Pohl - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Krankenhauskrise, Bevölkerungswandel, Ärztemangel: Sie werden in Bayern zunehmend zum Problem. Uniklinikmediziner und Notarzt Gerhard Schwarzmann kennt die Herausforderungen aus der Praxis.

Wer über die vielen brennenden Fragen sprechen will, die auf Bayerns Gesundheitsversorgung in den kommenden Jahren zukommen, findet in Gerhard Schwarzmann einen Mediziner, der die Herausforderungen und Probleme aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln kennt. „Ich bin viele Jahre als Notarzt in Unterfranken draußen auf dem Land gefahren und zehn Jahre im Rettungshubschrauber geflogen, ich weiß, welche Nöte die Kliniken im ländlichen Raum haben“, sagt der 61-Jährige. Heute leitet der Anästhesist das Qualitätsmanagement des Universitätsklinikums Würzburg und arbeitet dabei als „rechte Hand“ des Ärztlichen Direktors des Großkrankenhauses, das zur obersten Kategorie der „Maximalversorger“ in Deutschland gehört.

Holetschek fürchtet um Zukunft kleinerer Kliniken auf dem Land

Der Streit, wie die deutsche Krankenhauslandschaft aussehen soll, beherrscht seit dem Ende der Pandemie die bayerische Gesundheitspolitik. CSU-Minister Klaus Holetschek gilt im Ringen um die geplante Krankenhausreform wie schon in Corona-Zeiten als Hauptgegenspieler von SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Für Bayern geht es um viel bei der Reform: In keinem Bundesland gibt es mehr Krankenhäuser, schließlich zählt der Freistaat die größte Fläche der Republik.

