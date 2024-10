Täter nach bewaffnetem Raubüberfall gesucht

Drei vorerst unbekannte Täter haben einen Getränkemarkt in Guxhagen im Schwalm-Eder-Kreis überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte einer von ihnen den Kassierer mit einer Schusswaffe und schlug ihm ins Gesicht. Währenddessen nahm ein weiterer Täter das Geld aus der Kasse. Nach der Tat am späten Abend flohen die drei Männer, die nach Zeugenbeschreibung ungefähr 16 bis 20 Jahre als sein sollen, in unbekannte Richtung. Zunächst konnte die Polizei die Täter nicht finden. Wie viel Geld geraubt wurde, war vorerst unklar.

