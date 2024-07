Mann mit 4,2 Promille schlägt Sanitäter

Ein stark betrunkener Mann hat in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) mit 4,2 Promille intus einen Sanitäter geschlagen und beleidigt. Auch hinzugekommene Polizisten habe er beleidigt, heißt es in einer Mitteilung.

Weil der 43-Jährige sich nicht mehr auf den Füßen halten konnte, wollte ihn die Besatzung eines Rettungswagens ins Krankenhaus bringen. Im Fahrzeug habe der Mann die Sanitäter beleidigt und um sich geschlagen. Dabei habe er einen Sanitäter am Arm getroffen und leicht verletzt. Eine hinzugekommene Polizeistreife habe dem Mann daraufhin Handschellen angelegt. Auch sie wurden am Mittwoch von dem Mann beleidigt. Der Betrunkene wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht.