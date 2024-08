U-Haft für 26-Jährigen nach Fund von Leichenteilen

Nach dem Fund von Leichenteilen und dem Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 26 Jahre alten Mann in Duisburg werden die genauen Umstände des Falls ermittelt. Es könnten noch keine Angaben gemacht werden, ob der 26-jährige tatverdächtige Deutsche ausgesagt habe, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Nachdem eine Zeugin am Samstag auf einem Grünstreifen zunächst einen menschlichen Kopf in einer Einkaufstüte entdeckt hatte, war der dazu gehörende Leichnam in der Wohnung des dringend Tatverdächtigen in der Nähe gefunden worden.

Eine Obduktion ergab, dass der 57 Jahre alte Obdachlose Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Er sei nach bisheriger Kenntnis zuletzt am 13. August, elf Tage vor dem Leichenfund, gesehen worden. Man erhoffe sich weitere Informationen von Zeugen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der tatverdächtige 26-Jährige ist der Polizei wegen Eigentumsdelikten bekannt. Ihm wird vorgeworfen, den 57-Jährigen ermordet zu haben.