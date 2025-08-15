Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Politik
Icon Pfeil nach unten

Gipfeltreffen in Alaska: Trump und Putin steigen in gleichen Wagen

Gipfeltreffen in Alaska

Trump und Putin steigen in gleichen Wagen

Erstmals seit Jahren treffen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin wieder aufeinander. Gleich zu Beginn setzen sie ein Zeichen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin.
    US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

    US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sind in Alaska nach einem Handschlag gemeinsam in den gleichen Wagen gestiegen. Auf Live-TV-Bildern war zu sehen, wie sie nach ihrer Begrüßung in eine schwarze Limousine mit US-Flagge einstiegen. Zuvor standen die beiden für einen Moment auf einer blauen Bühne, die mit «Alaska 2025» betitelt war. Journalisten hatten ihnen Fragen zugerufen, die aber unbeantwortet blieben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden