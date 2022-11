Baby in den USA kommt im McDonald's zur Welt – und heißt jetzt "Little Nugget"

Den richtigen Kindernamen zu finden, ist so schon eine schwierige Sache. Wenn sich die Geburt dann noch in einem Fastfood-Restaurant ereignet, spielen auch panierte Hühnchenteile eine Rolle.

Kindernamen sind ja eine ganz komplizierte Angelegenheit. Monatelang tüfteln manche Eltern an der richtigen Wahl, legen ihr ganzes Herzblut in diese Entscheidung. Wollen sie wirklich einen Kevin oder eine Chantal? Oder doch lieber einen Ludwig oder eine Walburga? So mancher Lebensweg entscheidet sich schließlich schon durch die Namensgebung. Wagt es jemand bei allzu kruden Ideen zwecks der Alltagstauglichkeit der Kindernamen Zweifel anzumelden, hat er es sich schnell mit den Erziehungsberechtigten verscherzt.

Bei Prominenten sind gewöhnliche Kindernamen verpönt

Auch Prominente eignen sich als Ratgeber nur bedingt. Gewöhnliche Kindernamen sind da ja regelrecht verpönt. Als Beispiel sei hier kurz der Nachwuchs des einstigen Schauspieler-Ehepaars Brad Pitt und Angelina Jolie aufgezählt. Die müssen wahrscheinlich Karteikarten verwenden, um ihre Kinder Maddox Chivan, Pax Thien, Zahara Marley, Shiloh Nouvel, Knox Léon und Vivienne Marcheline zusammenzurufen.

Das Promi-Paar David und Victoria Beckham hat es sich leichter gemacht und seine Söhne nach dem jeweiligen Zeugungsort benannt, wodurch Brooklyn (New York), (Santa) Cruz und Rom(eo) zustande gekommen sind.

Baby wird in McDonald's-Filiale in Atlanta geboren

Dass es noch skurriler geht, zeigt jetzt ein freudiges Ereignis in Atlanta. In der US-amerikanischen Stadt brachte eine Frau überraschend ihr Kind auf der Kundentoilette einer McDonald's-Filiale zur Welt. Was lag da näher, als sich bei der Namensfindung an der Menükarte zu orientieren und somit Baby "Little Nugget" auf der Welt zu begrüßen. Zu Ehren der Angestellten, die sich als spontane Geburtshelfer voll ins Zeug gelegt hatten.

Zur Ehrenrettung der Eltern darf erwähnt werden, dass zwar auch die panierten Hühnchenteile der Fastfood-Kette so heißen, dass "Little Nugget" übersetzt aber auch "Kleines Goldstück" bedeutet. Weshalb dem Kind durchaus ein glänzender Lebensweg bevorstehen kann.

