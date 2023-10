Biden, sein bissiger "first dog" und ein Alligator im Weißen Haus

US-Präsident Biden muss nun seinen zweiten Hund aus dem Weißen Haus verweisen – zu bissig. Das bissigste "first pet" in der US-Geschichte dürfte er trotzdem nicht haben.

Hatte Angela Merkel ein Haustier? Und Olaf Scholz – hat der eigentlich eins? Das wissen vermutlich nur echte Insider. In den USA sieht das anders aus: Neben der "first family" richten sich die kritischen Blicke der Öffentlichkeit auch auf die sogenannten "first pets". Mal sind die Haustiere der Präsidentenfamilie heiß geliebt – Obamas Wasserhund "Bo" kann man zum Beispiel auch als Plüschtier knuddeln. Mal eher weniger.

Nun beißt bereits Bidens zweiter Hund Beamte des Secret Service

Zumindest dürften die aktuellen Nachrichten über US-Präsident Joe Bidens "first dog" – ein Deutscher Schäferhund mit dem Namen "Commander" – eher nicht dafür sorgen, dass man ihn knuddeln möchte: Er soll mindestens zehnmal zugebissen oder angegriffen haben. Und zwar nicht irgendwen, sondern die Beamten des Secret Service.

Sie sollen die Bidens eigentlich vor Angriffen jeglicher Art schützen – gerieten aber nun gewissermaßen selbst in eine unerwartete Defensive. "Commander" muss deshalb seinen Platz im Weißen Haus räumen, wie auch schon Bidens Schäferhund "Mayor" vor ihm, der ebenfalls Beamte des Secret Service gebissen hatte.

In der Geschichte des Weißen Hauses gab es einige kuriose – und noch bissigere Haustiere

Die bissigsten Haustiere in der Geschichte des Weißen Haus dürfte Biden damit trotzdem nicht haben. US-Präsident Calvin Coolidge etwa hielt sich nicht nur einen Waschbären und zwei Löwenbabys, sondern auch ein Zwergflusspferd. Theodore Roosevelt unter anderem eine Hyäne. Und John Quincy Adams soll im 19. Jahrhundert sogar einen Alligator besessen haben, den er im Badezimmer des damals noch unfertigen "East Room" untergebracht hatte.

Angeblich soll er es geliebt haben zu sehen, wie schockiert seine Gäste auf dieses doch eher ausgefallene Haustier reagierten. So zumindest will es die Überlieferung – das Ganze ist allerdings leider höchstwahrscheinlich nur ein Mythos.

