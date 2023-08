Donald Trumps Polizeifoto wird schon auf T-Shirts vermarktet

Ex-Präsident Donald Trump wird im Gefängnis vorstellig und hat gleich eine tolle Geschäftsidee. Damit ist endlich klar, wofür das T beim Wort T-Shirt steht.

Das T-Shirt ist der Sommeranzug des kleinen Mannes. Dieser modische Mini-Ausflug sollte an dieser Stelle noch schnell ein Plätzchen finden, bevor der Frühherbst einen ersten gierigen Blick auf die Daunenjacke wirft. Wobei unter trendigen Gesichtspunkten ja dann eher die (junge) Dame im Mittelpunkt stehen sollte, gemessen am Crop Top, das bei ihr gerade angesagt ist, also dem T-Shirt, das nur bis knapp über oder unter den Bauchnabel reicht. Sieht man einen derart gekleideten Mann, hat er (und nur er) zu heiß gewaschen oder sollte schleunigst an seinem Body-Mass-Index arbeiten.

Historisch betrachtet machten Kultstars wie Marlon Brando und James Dean das T-Shirt zur Massenware. Irgendwann gab es dann die ersten Exemplare mit dem Schriftzug "Wanted" (Gesucht) zu kaufen – in einer Optik, die an Fahndungsplakate im Wilden Westen erinnerte. Was uns nahtlos zu Donald Trump führt. Als hätte der Sammler und Jäger von Anklageschriften (Wie viele waren es noch mal – vier?) nicht schon mehr Geschichte geschrieben, als der Welt guttut, jetzt auch noch das: Er ist der erste ehemalige US-Präsident, der in einem Gefängnis, und zwar im Bundesstaat Georgia, vorstellig werden musste

Zahle 47 Dollar, und es gibt ein T-Shirt mit Donald Trumps Gesicht obendrauf

Doch Trump wäre nicht Trump, würde er auch das nicht ausschlachten. Es dauerte nur gut eine Stunde, da befand sich sein herzlich unfröhlicher Gesichtsausdruck bereits auf T-Shirts, die auf seiner Kampagnenseite angeboten werden. Hey, der 77-Jährige will wieder mächtigster Mann der Welt werden, cooles Foto dafür! Die Klamotte kriegt man übrigens so: Zahle 47 Dollar, umgerechnet etwa 44 Euro, auf sein Spendenkonto ein, dann gibt's ein brandneues T-Shirt obendrauf, inklusive Aufschrift "Never Surrender!" – Niemals aufgeben. Damit ist endlich klar, wofür das T beim Wort T-Shirt steht: Trump.

Lesen Sie dazu auch