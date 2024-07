Ein gewichtiges Amt

Ohne Zweifel ist das Amt des Bürgermeisters ein gewichtiges, nicht nur in Bayern. Luciano Fregonese zum Beispiel hat in seinen zehn Amtsjahren 50 Kilogramm zugenommen, inzwischen bringt er 140 Kilo auf die Waage. Der Bürgermeister der norditalienischen Kleinstadt Valdobbiadene führt die Gewichtszunahme auf die vielen Termine und eine entsprechend schlechte Ernährung zurück. Richtig zum Essen komme er meist erst kurz vor Mitternacht, sagt er - aber dann richtig. Nahrungsaufnahme zu später Stunde ist bekanntlich eine ungesunde Sache. Aber wer ein guter Lokalpolitiker sein will, der kann halt nicht auch noch auf die Linie achten. So dachte sich Fregonese. Bis eines Morgens „panzone“ auf einer Hauswand in Valdobbiadene geschrieben stand.

Keine Zeit für Sport

„Panzone“ bedeutet Fettsack. Fregonese bestreitet, dass ihm dieser Ausdruck zugesetzt habe. Aber klar, hier wird einem ein Gläschen gereicht, da ein Häppchen. Zeit für Sport? Keine. Und dann der Hunger um Mitternacht. Wegen der überschüssigen Kilos begann das Knie zu schmerzen und auch der Rücken. Beim Flachsen mit einigen Freunden kam Fregonese dann die Idee, die ihn nun zu einer kleinen Berühmtheit über die Grenzen der Prosecco-Gegend hinaus gemacht hat. Statt mühsamer Bürger-Sprechstunden im Sitzen veranstaltet Fregonese inzwischen gesundheitlich zuträgliche Bürger-Spaziergänge. Zuletzt begleiteten ihn 215 Mitbürger und Mitbürgerinnen sowie zwölf Hunde.

Sogar im Wahlkampf warb der Bürgermeister damit: Wählt mich, dann nehme ich ab! Die Valdobbiadeneser waren nicht schwer zu überzeugen. Fregonese wurde im Juni mit 67 Prozent erneut zum Anführer der bekannten Prosecco-Gemeinde gewählt. Die These, dass der viele Prosecco seinen Leib habe anschwellen lassen, weist Fregonese als Hüter der edlen Prosecco-Rebe zurück. „Wein ist kalorienhaltiger!“, sagt er. Die Spaziergänge sind zu einer kollektiven Bewegungseinheit geworden, Fragen stellen die Wenigsten. Der Bürgermeister behauptet, er sei, seit es die Spaziergänge gibt, glücklicher denn je. Abgenommen aber hat Fregonese bisher nicht. Wahlversprechen sind eben nur Versprechen.