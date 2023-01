Ein Herzblatt von Markus Söder

CSU-Chef Markus Söder hat auch eine romantische Seite. Das hat mit dem 80er-Pop von Jennifer Rush und Armin Laschet zu tun. Söder hatte sogar "Romantik-Tinnitus".

Der Söder Markus macht alles und kann alles. Er begleitet den verstorbenen Papst an die Himmelspforte, er will Bayern ins All führen mit der Bavaria One, er heilt das Klima durch Millionen junger Bäume, er verteidigt den christlichen Glauben (Kreuzerlass), er ist hundertfacher Ehrenpate von Drillingen und Vierlingen, er hält die Preußen im Zaum (Preußen ist dort, wo SPD oder Grüne regieren) und kümmert sich auch um die fränkische Wurst und das bayerische Bier.

Bayern ist deshalb der schönste, beste, zukunftsträchtigste und traditionsmächtigste Freistaat auf der Welt. Bei all diesen überirdischen Anstrengungen zum Wohle der Bayern, Franken, Schwaben und Heimatvertriebenen kann das Simpel-Menschliche eigentlich keinen Platz haben.

Söders allererste Freundin liebte die Popsongs von Jennifer Rush und lösten bei ihm einen Romantik-Tinnitus aus. Foto: dpa

Doch der Söder Markus kann auch das. Er ist nämlich Romantiker, und der Söder Markus wäre nicht der Söder Markus, hätte er es nicht selbst verkündet. Es trug sich zu auf der Feier zum 70. Geburtstag des Musikers Leslie Mandoki („Moskau“, „Dschingis Khan“). Dort gestand Söder, er habe als Jugendlicher in den 80ern einen Romantik-Tinnitus gehabt. Seine erste Freundin habe viel Musik von Jennifer Rush gehört – und Mandoki hat wohl bei der Produktion der Lieder mitgetan, was ihm Söder heute ein bisschen verübelt.

Kennenlernen im Kirchenchor und im Naturfreibad

Um einen Romantik-Tinnitus haben zu können, muss man natürlich ein Romantiker sein, auch wenn andere das vielleicht infrage stellen – zum Beispiel Horst Seehofer und Armin Laschet. Für sie schlug das romantische Herz vom Söder Markus bekanntlich nicht ganz so heftig. Laschet war übrigens auch bei Mandoki zu Gast, er und seine Frau hatten sich aber schon als Kinder im Kirchenchor kennengelernt. Später kamen sie zusammen. „Wir haben nichts Besseres gefunden, beide, es ist halt so“, sagte Susanne Laschet einst über das Zusammenkommen mit ihrem Armin.

Vielleicht hätte Jennifer Rush doch helfen können. Dass der Söder Markus dem Armin auch in den Fragen der Liebe viele gut gemeinte Ratschläge geben könnte, ist natürlich klar. Seine jetzige Frau Karin lernte er im Freibad kennen, wo beide in einem Gespräch über Sonnenbrand zueinander gefunden haben. Amors Pfeile treffen uns eben in den unmöglichsten Situationen. Einer der Hits von Jennifer Rush heißt übrigens „Ring of Ice“. Sonnenverbrannte Haut muss schließlich gekühlt werden.

