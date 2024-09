Elternabende: Gulliver-Hintern auf Zwergenstühlen

Worin bitte besteht die Ehre? Irgendwo muss sie sich doch verstecken, schließlich befindet sie sich an markanter Stelle des Namens: Ehrenamt. Es ist wahrlich keine Ehre, zum Klassenelternsprecher gewählt zu werden. Es ist kein einziger Fall einer Kampfkandidatur bekannt. Den Posten erhält, wer angsterfülltes Schweigen am wenigsten aushält und zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt zuckt. Erleichterung allenthalben. Welch‘ Ehre!

In dieser Woche zwängen sich abertausende Gulliver-Hintern auf Zwergenstühle. Wenige Tage nach Schulstart bricht für Eltern die entwürdigendste Zeit des Jahres an. Sitzungswoche in Schulen und Kindergärten. Elternabende. Wer sich mit anderen Erwachsenen treffen will, macht das normalerweise in der Kneipe und nicht im Spielzimmer der Kleinen Strolche. Straßenschuhe bitte ausziehen. Muffelgeruch und Muffelstimmung. Jeder will woanders sein. Außer diesem einen Übereifrigen, der immer einen Weg findet, absurde Fragen minutenlang einzuleiten. Natürlich übernimmt er kein Ehrenamt.

Ob Bushido wohl Elternabende besucht?

Bevor aber Ämter vergeben und Telefonlisten erstellt werden, steht die Vorstellungsrunde an. Am besten noch garniert mit pädagogischen Randaspekten. Dann fliegt ein Wohlknäuel durch das Klassenzimmer, das am Ende ein Spinnennetz ergeben soll. Weshalb? Reine Schikane. Dem Treffen fehlt das verbindende Element. Lustlosigkeit mal ausgenommen. Ein Kind zu haben, ist keine Fähigkeit. Bushido hat sieben davon. Also Kinder, nicht Fähigkeiten. Bushido hat wahrscheinlich nicht viele Elternabende besucht, gilt aber vielen trotzdem als Ehrenmann. Nach dieser Woche immerhin ist das Schlimmste überstanden. Dann beginnen die Vorbereitungen auf die Herbstfest. Rege Mithilfe erwünscht, ist doch Ehrensache.