Warum die Stadtsparkasse Augsburg jetzt die Pumps-Pflicht abschafft

Weil die Raumtemperatur gesenkt wird, lockert die Sparkasse ihre Kleidervorschriften. Naja: ein bisschen...

Die einfachen Dinge sind ja bisweilen die schwierigsten. Was koche ich am Wochenende? Ist es eine gute Idee, mit den Schwiegereltern in den Urlaub zu fahren? Und was ziehe ich morgen an? Zumindest letztere Frage wurde so manchen Angestellten gerne vom Arbeitgeber abgenommen. Er stellte Kittel, Uniform oder Arbeitshose bereit. Oder setzte den Rahmen des Tragbaren einfach so eng an, dass zumindest die Zahl der Alternativen auf ein Minimum beschränkt war.

Die Banken sind so ein Beispiel, wo das Streben nach unbedingter Eleganz vor dem praktischen Nutzen oder gar (Gott behüte!) der Bequemlichkeit rangierte. Doch selbst in diesem Refugium der textilen Seriosität ist das eingetreten, was unser Kanzler mit dem großen Wort „Zeitenwende“ tituliert. Weil diese Zeitenwende mit einem deutlichen Abfall der gefühlten und tatsächlichen Temperaturen einhergeht, sieht man sich bei der Stadtsparkasse Augsburg gezwungen, gleich zwei Hebel umzulegen. Nicht nur, dass die Raumtemperaturen abgesenkt werden, als direkte Folge werden die strikten Kleidungsvorschriften gelockert. Also zumindest ein bisschen. Na gut: minimal.

Jeans sind auch künftig nicht erlaubt

„Was wir jetzt meinen, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel mal eine warme Weste überziehen, wenn ihnen frisch ist. Wir haben aber nicht so gelockert, dass sie nun in Jeans und T-Shirt auftauchen können“, sagte die Sprecherin und stellte klar: „Bei Banken kann man nicht rumlaufen, als wenn man gerade zum Surfturnier unterwegs ist.“ Nicht, dass da Zweifel aufkommen. Aber statt Pumps gingen nun geschlossene Schuhe, unter dem Blazer könnten Weste oder Cardigan getragen werden. Bei den Damen sei auch ein hochwertiger, stylish drapierter Schal denkbar. Wie großzügig! Die Revolution, sie ist eben doch eine Schnecke.