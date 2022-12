Grün startet als neuer Autotrend durch – bei der Farbe zumindest

Ein Farbtrend verfestigt sich, wenn die Deutschen Autos kaufen. Die Farbe der Hoffnung und der Nachhaltigkeit wird immer beliebter. Das ist verdächtig.

Vielleicht muss man sich zunächst einmal an den Verlässlichkeiten erfreuen, die es in diesem Leben überhaupt noch gibt. Dazu gehört, dass der Deutschen liebste Autofarben Silbergrau, Schwarz oder Weiß waren, sind und wohl auch ewiglich bleiben. Mehr als drei Viertel der Autofahrer haben sich jedenfalls 2022 beim Kauf ihres Wagens dafür entschieden. Das ist so eine Alle-Jahre-wieder-Meldung des Verbandes der Automobilindustrie.

Deutet man diese silber-grau-schwarz-weiße Majorität farb- und Autohaus-psychologisch, dann fühlt sich das Gros der Deutschen leicht, frei, schnell und klar (silber), willensstark und erfolgreich (schwarz). Dass sich Weiß-Fahrer möglicherweise „emotional tarnen“, wie fachmännischerseits mal diagnostiziert wurde, lassen wir hier dahingestellt. Eine tiefere Betrachtung ist aber – aufgemerkt – ein farblicher Subtrend wert, denn: Grün setzt sich in der Rangliste der bunten Farben fest. Das kann nicht unkommentiert bleiben, gerade weil der spontane Blick auf den großen Parkplatz da draußen genau 0,0 Gefährte dieser Couleur zeigt.

Der Grün-Trend bei Autos will etwas kaschieren

Grün als Trend ist mindestens verdächtig. Denn die Farbe der Natur, der Erneuerung und der Nachhaltigkeit ist zwar auch die Farbe der Hoffnung, passt aber zunächst begrenzt zum motorisierten Selbstverständnis Gesamtdeutschlands. Der Zeitgeist mag grün sein, immer mehr Stromer fahren so leis wie geschwinde durch die Straßen, aber die Zahl der SUVs ist längst mehr als Legion. Der aus dem Unterbewusstsein kommende Grün-Trend, das kann nur so sein, muss etwas kaschieren wollen. Für eine tiefer gehende Analyse fragen Sie den Arzt oder Autoverkäufer Ihres Vertrauens.

Lesen Sie dazu auch