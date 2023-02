Kanzler Scholz greift in Indien zum Schläger

Kanzler, Kricket, Kabinett: Warum Olaf Scholz das Kanzleramt manchmal gegen ein Spielfeld tauschen möchte.

Es war einer der letzten Termine auf seiner Indien-Reise und Olaf Scholz freute sich. Der Kanzler durfte 20 Minuten mit den „Royal Challengers Bangalore“ verbringen. Kenner wissen, dass die im Kricket das sind, was Bayern München für den Fußball ist. Spitzenklasse also. Doch der eigentliche Beweggrund für die Kricketbegeisterung war ein anderer: Scholz ist, wie in Regierungskreisen gemunkelt wird, Fan des Regelwerks. Es hat gefühlt den zehnfachen Umfang des Koalitionsvertrages, wird im Gegensatz zu diesem aber tatsächlich gelesen und befolgt.

Scholz sei, verlautete aus Kreisen weiter, begeistert davon, dass es beim Kricket keine festgelegte Spielzeit gibt. Ein Match kann Stunden, sogar Tage dauern. „Oder eben auch zwei Legislaturperioden, das findet der Chef richtig gut“, erklärte ein Offizieller.

Im Kricket ist der Kapitän der Chef

Auf dem Feld nahm der Kanzler sofort das Schlagrecht für sich in Anspruch, man kann nur spekulieren, wem er da vor seinem inneren Auge die Bälle um die Ohren ballerte. Lindner, Habeck, Merz? Die Liste ließe sich nach Belieben verlängern. Gegenwehr musste er keine fürchten: Eiserne Regel im Kricket-Sport ist der Respekt vor dem Kapitän.

Scholz würde deshalb gerne die Geschäftsordnung der Regierung durch die Kricket-Regeln ersetzen, muss aber mit Widerstand rechnen. Minister Karl Lauterbach will zunächst eine Masken-Tragepflicht auf dem Spielfeld, Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger die korrekte Rechtschreibung (Kricket/Cricket) prüfen. Wolfgang Kubicki ist ernsthaft erzürnt, wie es heißt. Das Verbot von Tiefschlägen jeder Art, soll der FDP-Vize erklärt haben, sei völlig inakzeptabel.

