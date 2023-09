Kapitän Kubicki sitzt auf dem Trockenen

Der FDP-Politiker erlebt eine Pechsträhne. Erst streikt sein Schiff, dann macht auch noch sein Lieblingslokal dicht. Doch Kubicki nimmt das mit Humor.

Wolfgang Kubicki ist ein Mann, der das Leben mag. Dazu gehören für ihn Geselligkeit, kleine, meist humorvolle Boshaftigkeiten gegenüber seinen Gesprächspartnern, guter Wein im Lieblingslokal und manchmal auch Statussymbole. Doch in den letzten Tagen ist es nicht ganz so gut gelaufen für ihn.

Man könnte beinahe von einer Pechsträhne sprechen, die den Bundestagsvizepräsidenten da ereilt hat. Bereits vergangene Woche hatte das Leben hohe Wellen geschlagen. Kubicki lud die Kolleginnen aus dem Präsidium des Parlaments auf sein elf Meter langes Motorboot ein – mit ihm selbst am Steuer, versteht sich.

Auf offener See muss das Bundestagspräsidium umsteigen

Doch die Reisegruppe geriet auf der Ostsee in schwieriges Fahrwasser. Ein defekter Filter. Umsteigen auf offener See in ein Boot der Wasserschutzpolizei. Etwas mehr Abenteuer als geplant. Nur Kapitän Kubicki blieb einsam an Bord zurück und manövrierte das Schiff langsam in den Hafen. Das ist der Stoff, aus dem Heldengeschichten sind. Oder so ähnlich jedenfalls.

Wolfgang Kubicki reagiert mit einem kleinen Seitenhieb

Aber es brach noch mehr Unbill über den liberalen Seebären herein. Er muss nun auch noch damit klarkommen, dass sein Lieblingslokal im Ostseebad Strande dichtmacht und er quasi auf dem Trockenen sitzt. Die Kollegen vom Boulevard erklärten ihn deshalb zum „Verlierer des Tages“. Kubicki trägt es mit Fassung. „Diese Schicksalsschläge führen nicht zu einer Selbstradikalisierung“, versichert er augenzwinkernd auf Nachfrage – mit einem kleinen Seitenhieb. Schließlich hatten wir ihm kürzlich aufgrund seiner Lust an der Provokation im Interview mit FDP-Chef Lindner eine „gewisse Selbstradikalisierung“ attestiert.

Der 71-Jährige ist eben nicht nur gut im Austeilen, sondern auch im Einstecken.

