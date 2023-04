Norwegischer Fußballer Bard Finne schießt absichtlich daneben

Der norwegische Fußballer Bard Finne hätte todsicher verwandeln können, als sein Gegenspieler zu Boden ging. Der Torjäger aber schoss absichtlich ins Aus.

Frauen, so lassen sich zumindest verbale Spitzen aus der Vergangenheit deuten, träumen vom weißen Ritter, der auf einem edlen Pferd dahergeritten kommt. Der Galan überreicht eine rote Rose und bricht mit seiner Herzensdame zu romantischen Abenteuern auf. Weil: Das eigene Exemplar sitzt in abgewetzter Bumpel und verwaschenem T-Shirt des TSV Untersowienoch am Küchentisch. Sein ausschließliches Interesse gilt ganzkörper-tätowierten Fußballern mit ihren martialischen Gesten. Ritterspiele sind was für kleine Buben.

Der norwegische Fußballer Bard Finne verfehlt das Tor absichtlich

Dabei können Männer auch ganz anders. Können edel, hilfreich und gut sein. Sogar auf dem Fußballplatz, wie eine Szene aus Norwegen zeigt. Das Land feiert gerade Bard Finne für seinen außergewöhnlichen Sportsgeist. Was war geschehen? In einem Spiel der ersten Liga zwischen Brann Bergen und Odds BK ist Bergens Stürmer Finne nach einem Befreiungsschlag unterwegs in Richtung 1:0. Lediglich Odds-Verteidiger Sondre Solholm kann noch folgen. Finne ist ein gefürchteter Torjäger, der in der vergangenen Saison 25 Treffer in 35 Pflichtspielen schoss.

Plötzlich bricht sein Gegner Solholm das Laufduell ab und sinkt offensichtlich mit einer Beinverletzung auf den Rasen. Anstatt weiter in Richtung 1:0 zu stürmen, beendet auch Finne seinen Sololauf und kickt den Ball ins Seitenaus. Damit sein Gegenspieler behandelt werden kann. Applaus von den Fans auch der Heimmannschaft brandet auf. Erinnerungen werden wach an eine der legendärsten Szenen des Radsports. Als Lance Armstrong 2003 bei der Tour de France stürzt, wartet sein Rivale Jan Ullrich, bis sich der US-Amerikaner berappelt hat. Armstrong zieht wieder vorbei, die Geste kostet dem Deutschen den Tour-Sieg.

Am Ende verliert auch Brann Bergen 0:2. Aber der eigentliche Gewinner kommt aus Norwegen, heißt Finne und ist ein Ritter.

