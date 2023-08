Schwer verdaulich: #söderisst wird zum Kochbuch

Ministerpräsident Söder ist ein Meister des Deftigen. Nun erscheint ein Kochbuch mit seinen Lieblingsgerichten, die der CSU-Chef regelmäßig bei Instagram teilt.

Essen hat ja was Tröstliches. Eine Packung Schokoeis bei Liebeskummer. Ein Teller Spaghetti nach einem langen Arbeitstag. Nicht umsonst heißt es: Essen hält Leib und Seele zusammen. Sicher wissen wir es nicht, aber es ist durchaus vorstellbar, dass auch Ministerpräsident Markus Söder sich derzeit abends auf dem Sofa eine Tüte Chips gönnt.

Kröten muss er tagsüber genug schlucken, beinahe jeden Tag serviert ihm derzeit sein Vize Hubert Aiwanger dicke Brocken, die schon den Beobachtern im Halse stecken bleiben. Nun ist für Söder Essen nicht nur Trost, sondern quasi ein Statement. Der kulinarische Gegenentwurf zu den politischen, nun ja, Mitbewerbern. Bratwurst statt Grünkernbratlinge, Fleisch statt Gemüse. Bisweilen gleicht der Instagram-Account des CSU-Chefs einem Anschauungskatalog der deutschen Kardiologen-Vereinigung, wie man sich möglichst schnell ins Jenseits befördert. Grünzeug kommt auf Söders Kanal nur dann vor, wenn es vorher von Tieren vertilgt und direkt in zarte Muskelmasse verwandelt wurde.

Starkoch Alexander Herrmann hat ein Kochbuch veröffentlicht

Doch wie das so ist: Die Geschmäcker sind verschieden. Ausgerechnet den zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann hat Söders deftige Kost inspiriert. Er hat dem MP eine literarische Kalorienbombe gewidmet – ein Kochbuch mit 25 „Genuss-Rezepten“. „Angelehnt an die besten Instagram-Posts“, schreibt Herrmann auf dem Titel. Wie so oft liegt der Kern der Wahrheit in den Details. In diesem Fall im schönen Wort „angelehnt“. Und so bestreut er die Gänsebrust dann doch mit „Quatre-Épices“ und macht die schwere Kost zumindest etwas leichter verdaulich. Na dann: Mahlzeit!

