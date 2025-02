Merz-Double gesucht, Stromberg gefunden

Machtwechsel lösen nicht nur in der Politik hektische Betriebsamkeit aus. Ganze Branchen müssen sich neu aufstellen. Ein Beispiel: Jetzt haben sich Parodisten gerade erst das „schlumpfige“ Lachen von Olaf Scholz draufgeschafft oder nächtelang den Wanderprediger-Sound von Robert Habeck studiert und jetzt sind die plötzlich weg.

Fieberhaft werden neue Doppelgänger gesucht. Immerhin, auf dem Nockherberg haben sie das politische Geschehen antizipiert und sich schon vor Jahren einen Friedrich Merz für den Starkbieranstich hergecastet. Abgesehen davon: Merz-Schmerz. Jedenfalls schlägt ein renommierter Double-Scout Alarm: Jochen Florstedt sucht seit Wochen, findet aber einfach kein anständiges Merz-Imitat.

Das Original habe „ja diesen charakteristischen umgedrehten Birnenkopf, extrem schmales Kinn, sehr breiter Schädel“. Und dieser mürrische sauerländische Blick, der müsse natürlich auch her. Vielleicht sollte die Agentur mal Christoph Maria Herbst anrufen. Der Schauspieler hat in seiner Rolle als Bürohengst „Stromberg“ manche Episode erzählt, in der auch Merz die Hauptrolle hätte spielen können. Im Netz werden schon Merz-Zitate mit Stromberg-Szenen unterlegt – und umgekehrt.

Wer hat‘s gesagt? Stromberg oder Merz?

Auch Herbst selbst gab neulich zu, dass er immer wieder den Stromberg reden hört, wenn der Merz spricht. Testen wir doch mal: „Jetzt darf auch mal Rambo Zambo sein.“ Oder: „Junge Besen kehren gut, aber die alte Bürste kennt die Ecken.“ Oder: „Auch diejenigen, die sozial schwach sind, finden gerade bei uns ein Herz und Zuwendung. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Frauen sagen.“ Na, wer hat’s gesagt? Stromberg? Merz!