Verrückter Dachbodenfund: Ist das etwa die Gitarre von John Lennon?

Es kann sich lohnen, mal wieder aufzuräumen: In Südengland ist auf einem Dachboden eine alte Gitarre von Beatles-Star John Lennon aufgetaucht.

Unvorstellbar, was die Menschen immer wieder auf dem Dachboden finden. Das alte Sturmgewehr von Opa, Liebesbriefe von Oma an einen unbekannten Gerd, alte Zigarrenkisten gefüllt mit Orden und dritten Zähnen. In Brasilien hat eine Familie mal nach 30 Jahren in einer Holzkiste ihre so lang vermisste Rotfuß-Hausschildkröte namens Manuela entdeckt und die lebte noch! Verrückt.

John Lennons Gitarre schlummerte jahrzehntelang auf einem Dachboden

Im Grunde ist der Dachboden jedenfalls so etwas wie das Bardo der Dinge, ein Zwischenreich, in dem die Zeit stillsteht – bis plötzlich wieder ein Mensch die Tür aufreißt! Die Spinnweben vom Bild in der Ecke abpustet und sich denkt, Mensch Meier, das ist doch ein Rembrandt! Genau so schon passiert. Oder aber eine alte Gitarre entdeckt und sich ungläubig den Kopf kratzt, weil: Ist das nicht die von John Lennon! Womit wir beim neuesten Sensationsfund wären! Auf einem Dachboden im südlichen England schlummerte jahrzehntelang tatsächlich das zwölfsaitige Instrument vom Typ Hootenanny, hergestellt vom deutschen Instrumentenbauer Framus, welches unter anderem auch im Beatles-Film "Help" zu sehen ist.

Offenbar hatte John Lennon die Gitarre 1965 dem Musiker Gordon Waller geschenkt, der reichte sie an seinen Manager weiter und der stellte sie auf den Dachboden! Wobei die Erben, die sie nun da entdeckten, natürlich froh sind. "Dieses außergewöhnliche Instrument zu finden, ist wie einen Rembrandt oder Picasso zu finden", schwärmt der Geschäftsführer des Auktionshauses in New York, in dem die Gitarre Ende Mai unter den Hammer kommt, Schätzpreis zwischen 600.000 und 800.000 Dollar. Wie das klingt? Als ob man mal im Speicher aufräumen sollte. Was man aber halt dringend bräuchte: "Help!"

