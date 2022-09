Wenn Politikern der Kopf raucht

Egal, wie wild es in der Politik zugeht: Die Ampel-Spitzen verbreiten nun wenigstens als Räuchermännchen ein wohliges Gefühl.

Es ist zunächst einmal erfreulich, wenn Politikerinnen und Politikern in der momentan wirklich schwierigen Lage der Kopf raucht, weil man dann davon ausgeht, dass sie besonders intensiv über die Probleme der Welt und vor allem deren Lösungen nachdenken. Zumindest kommt das Sprachbild ja daher.

In diesem Fall ist es eher wörtlich zu betrachten. Die berühmten Kunsthandwerker aus dem Erzgebirge haben aus drei Ampel-Spitzenpolitikern Räuchermännchen bzw. -weibchen gemacht. Und so raucht Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Christian Lindner nun der Kopf ganz ohne Nachdenken.

Auch zu Merkel und Drosten gab es schon Rauchermännchen

Mit Prominenten hat die Seiffener Volkskunst nämlich zuletzt gute Erfahrungen gemacht. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel lief super, wurde weit mehr als 1000 Mal verkauft. Auch der Virologe Christian Drosten war ein Renner.

Jetzt also das Ampel-Trio. Als Räucherfiguren haben die drei eine klar umrissene, machbare Aufgabe: den Menschen ein wohliges Gefühl zu geben. Das ist in der realen Politik derzeit alles andere als einfach. Man kann die Ampel-Politiker übrigens als Set kaufen. Aber auch einzeln – was angesichts der vielen Koalitions-Querelen dieser Tage die ehrlichere Variante sein dürfte.

Für ein altes Ritual böten sich die Holzfiguren auch an: das Ausräuchern. Damit werden traditionell böse Geister und negative Energie aus Häusern vertrieben. Und wenn wir schon beim Räuchern sind: Das soll ja auch Dinge haltbarer machen. Für Politikerideen aller Art kann das gerade in dieser schwierigen, eiligen Zeit von großem Vorteil sein.

Lesen Sie dazu auch