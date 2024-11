Katrin Göring-Eckardt teilt Handynummer im Internet - das steckt dahinter

„Ruf doch mal eben an“ - das postete die Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckhardt am Montag auf„X (ehemals Twitter) und sorgte damit für Aufsehen. Denn in dem Post war auch eine Handynummer angegeben. Diese teilte die Grünen-Politikerin mit etwa 223.000 Followern. Etwa ein grobes Versehen?

Das steckt hinter dem Handynummer-Post von Katrin Göring-Eckhardt

Wer die Nummer wählt, wird mit der Stimme der echten Katrin Göring-Eckhardt begrüßt. „ Hallo, hier ist Katrin Göring-Eckhardt!“, sagt sie. Allerdings handelt es sich dabei um eine automatisierten Nachricht vom Band - und bei der Nummer nicht um ihre Privatnummer. Stattdessen betreibt Katrin Göring-Eckhardt damit Wahlkampf. „Am 1. September wird ja in Thüringen gewählt“, spricht die Thüringer Bundestagsabgeordnete vom Band weiter und wirbt für eine Stimme für die Grünen. Wer diese wähle, wähle für „Mensch, Natur und Thüringen“.

Außerdem positioniert sich Göring-Eckhardt in der Mailbox-Ansage auch gegen die AfD. Diese solle in Thüringen keine „Blockademehrheit“ bekommen. Abschließend verabschiedet sich Göring-Eckhardt mit einem „Vielen Dank und Tschüssi!“. Die Landtagswahlen in Thüringen finden am 1. September statt.