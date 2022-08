"Ein Friedensengel" – Reaktionen auf den Tod von Gorbatschow

Der Tod von Michail Gorbatschow ruft Trauer und Nachdenklichkeit auf der ganzen Welt hervor. Er war ein weltweit geschätzter Politiker. Reaktionen aus Politik und Medien.

Er war ehemaliger sowjetischer Staatschef, russischer Friedensnobelpreisträger, weltweit geschätzter Politiker, einer der Väter der deutschen Einheit und ein Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Nun ist Michail Gorbatschow im Alter von 91 Jahren gestorben. Besonders in Ostdeutschland genießt "Gorbi" bis heute ein hohes Ansehen, aber auch im Rest des heutigen Westens ist er hoch geschätzt. In Russland, wo Gorbatschow als Generalsekretär der Kommunistischen Partei die Politik der Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) prägte, drang er zuletzt kaum mehr durch.

Gorbatschow hatte Russland eine wohl nie dagewesene Freiheit geschenkt und sich bis zuletzt für demokratische Werte in dem Land stark gemacht. Der Politiker fiel als Miteigentümer der "Nowaja Gaseta" auf, die als kritisch gegenüber dem Kreml gilt, schrieb aber auch Bücher über seine Enttäuschung über die Deutschen und den Westen. Sein Tod hat nun Reaktionen auf der ganzen Welt hervorgerufen. Ein Überblick.

Tod von Gorbatschow: Reaktionen aus der Politik

"Er war ein Mann mit einer bemerkenswerten Vision. Er war für Taten einer außerordentlichen Führungspersönlichkeit verantwortlich. Er war einer, die die Vorstellungskraft besaß, eine andere Zukunft für möglich zu halten, und den Mut hatte, ihre gesamte Karriere zu riskieren, um dies zu erreichen. Das Ergebnis war eine sicherere Welt und größere Freiheit für Millionen von Menschen." – Joe Biden, US-Präsident

"Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs. Er ebnete den Weg für ein freies Europa. Dieses Vermächtnis werden wir nie vergessen." – Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin

"Ich bin zutiefst traurig. Er war ein einzigartiger Staatsmann. Er hat mehr als jeder andere dazu beigetragen, den Kalten Krieg friedlich zu beenden." – António Guterres, UN-Generalsekretär

"Ich habe immer den Mut und die Integrität bewundert, die er gezeigt hat, indem er den Kalten Krieg zu einem friedlichen Ende brachte. Zu einer Zeit von Putins Aggression in der Ukraine bleibt sein unermüdliches Engagement für die Öffnung der sowjetischen Gesellschaft ein Vorbild für uns alle." – Boris Johnson, britischer Premierminister

Ohne Michail Gorbatschow wäre die deutsche Einheit in Freiheit nicht möglich gewesen. Die CDU trauert um einen Staatsmann, dem Deutschland vertrauen konnte und der uns vertraut hat." – Friedrich Merz, CDU-Chef

"Ohne Michail Gorbatschow wären die friedlichen Revolutionen in den Ländern des Ostblocks, bei uns, so nicht denkbar gewesen. Seine Worte haben uns, haben mich, ermutigt, stark gemacht. Ich verbeuge mich vor seiner Leistung, vor seinem Leben und denke an seine Familie und Freunde." – Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsvizepräsidentin



Gorbatschow gestorben: Reaktionen aus den Medien

"Ein Friedensengel und 'Mann des Systems'. Der ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow, der half, das Wettrüsten zu beenden, blieb im Ausland ein gefeierter Elder Statesman. In Russland drang er nicht mehr durch. Nun ist er mit 91 Jahren gestorben." – Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Vom unerfüllten Traum, eine Diktatur zu demokratisieren. Er hat den Kalten Krieg beendet, die Wiedervereinigung ermöglicht – und sich selbst als Führer eines Weltreichs abgeschafft." –Süddeutsche Zeitung

"Friedensfürst und Sündenbock. In Deutschland verehrt, in Russland verachtet: Michail Gorbatschow war eine Ausnahmeerscheinung der Geschichte." – Die Zeit

"Gorbi, Deutschland verneigt sich vor dir. Michail Gorbatschow hat die Welt verändert wie kaum ein anderer Politiker vor ihm. Er hat uns Deutschen die Einheit geschenkt. Er hat dafür gesorgt, dass der Eiserne Vorhang ohne Blutvergießen Geschichte wurde. Die Zeit nach ihm hieß einmal 'Das Ende der Geschichte', weil man glaubte, nun herrsche Frieden für sehr lange. 1990 erhielt er den Friedensnobelpreis. Wie nur wenige: VOLLKOMMEN ZU RECHT." – Bild