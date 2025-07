Berichte: Neue Kämpfe zwischen Thailand und Kambodscha

An der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha sind am Morgen Berichten zufolge erneut Feuergefechte entbrannt. «Warnung: Derzeit kommt es in mehreren Grenzgebieten zu Zusammenstößen», teilte die thailändische Armee auf Facebook mit. Menschen in der Region im Nordosten Thailands wurden aufgefordert, das Gebiet unbedingt zu meiden.

Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt zwischen den beiden südostasiatischen Nachbarn war am Donnerstag gefährlich eskaliert. Nach Schusswechseln an der Grenze hatte das thailändische Militär eigenen Angaben zufolge Kampfjets gegen kambodschanische Stellungen eingesetzt. Kambodscha reagierte mit Artilleriefeuer, auch auf Wohngebiete.

100.000 Anwohner auf der Flucht

Der Regierung in Bangkok zufolge ist die Zahl der Todesopfer in Thailand mittlerweile auf 14 gestiegen - 13 Zivilisten und ein Soldat. 100.000 Anwohner aus vier Provinzen (Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin und Buriram) wurden laut Innenministerium in etwa 300 Evakuierungszentren in Sicherheit gebracht.

Worum geht es?

Beide Länder trennt eine mehr als 800 Kilometer lange Grenze, deren Verlauf noch in der Kolonialzeit festgelegt wurde. Die Regierungen in Bangkok und Phnom Penh interpretieren diese Grenzziehung aber unterschiedlich. Im Zentrum des Streits steht der Tempel Prasat Preah Vihear (vermutlich aus dem 10. bis 12. Jahrhundert), der seit 2008 zum Weltkulturerbe der Unesco gehört und von beiden Ländern beansprucht wird.

Wer die Kämpfe gestartet hat, war derweil weiter unklar. Beide Seiten werfen sich vor, das Feuer eröffnet zu haben. Der kambodschanische Ministerpräsident Hun Manet hatte noch am Donnerstag den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, dringend eine Sitzung zu dem «unprovozierten, vorsätzlichen und gezielten Angriff auf Kambodscha» einzuberufen. Das UN-Gremium will am Freitagabend (MESZ) zu dem Thema zusammenkommen.

Icon Vergrößern Die Kämpfe gingen am Freitagmorgen weiter. Foto: Heng Sinith/AP/dpa Icon Schließen Schließen Die Kämpfe gingen am Freitagmorgen weiter. Foto: Heng Sinith/AP/dpa

Icon Vergrößern Mehr als 100.000 Menschen wurden in Thailand in Sicherheit gebracht. Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa Icon Schließen Schließen Mehr als 100.000 Menschen wurden in Thailand in Sicherheit gebracht. Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa

Icon Vergrößern Die Geflüchteten wurden in 300 Evakuierungszentren untergebracht. Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa Icon Schließen Schließen Die Geflüchteten wurden in 300 Evakuierungszentren untergebracht. Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa